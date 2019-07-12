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пятница, 12 июля 2019 12:58

Олег Винник приготовил музыкальный подарок ко Дню Независимости

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Автор: Виктор Окремов
  В сети официальная премьера композиции под названием «Сльози на землі» ожидается 23 августа
В сети официальная премьера композиции под названием «Сльози на землі» ожидается 23 августа

Традиционно ко Дню Независимости певец Олег Винник готовит подарок своим слушателям. Во время съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, певец презентовал новую песню. Первыми, кому посчастливилось ее услышать, стали зрители концерта в КВЦ "Парковый".

В сети официальная премьера композиции под названием "Сльози на землі" ожидается 23 августа. А уже 24-го, в День Независимости, музыкант исполнит её для многотысячной аудитории на стадионе "Арена Львов". Это будет один из обещанных сюрпризов в рамках сольного концерта, который пришлось перенести из-за отборочных футбольных матчей Национальной сборной Украины на Евро-2020, и которым Винник продолжит свой всеукраинский тур "Роксолана".

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"Эта песня пришла мне в то время, когда я работал над совершенно другими композициями. И я понял: если тебе что-то дается, нужно не упустить момент и поделиться этим со своими слушателями", - рассказал певец.

С концертной программой "Роксолана" Олег Винник проехал 13 городов Украины. В настоящее время артист находится в гастрольном туре в поддержку Аграрной партии, которую возглавляет Михаил Поплавский. Осенью музыкант продолжит давать сольные концерты. Выступления певца состоятся в центральных, южных и восточных областях.

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