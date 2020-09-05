"После просмотра некоторых спектаклей понимаешь, что кирпич просто так ни на кого не падает" - актер Орест Пастух

Актер театра и кино, бывший режиссер и актер Ивано-Франковского драмтеатра, сейчас актер столичных "Золотых ворот" - Орест Пастух отмечает, что современный украинский театр живет как будто "в шпагате".

- Кончиком пальца одной ноги касаемся еще Театра корифеев, а другим - уже современных европейских представлений.

Говорим с Орестом о том, чем театр в Ивано-Франковске отличается от столичных сцен, о современных средствах выражения, а также о молодых режиссерах, которые развивают сферу сейчас.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

- Я вырос на провинциальном театре прошлого - помню его таким немного "махровым" постсоветским, в который приходили учиться, вежливо наблюдать, как на кафедру. Тогда на базе театра существовал фестиваль "Премьеры сезона", на которые съезжались театры Волыни, Закарпатья - приезжали из Ровно, Тернополя, Черновцов, Ужгорода. У них была другая эстетика спектаклей - некие 1980-90-е.

Когда областной Франковский музыкально-драматический театр возглавил Ростислав Держипильский в 2008, начал делать апгрейд, был человеком нового времени - молодое поколение. Тогда поставил "Солодка Даруся" по Марие Матиос. Публика была постоянной, билет на спектакли в 2008 году можно было купить за 30 гривен. Четко помню момент, когда время как будто сошло с ума и понеслось вперед. Это был 2014-й, когда произошел Майдан, началась война. Тогда все в стране начало меняться, и все вокруг будто постарело - весь театр постарел: режиссура, спектакли, средства. Все быстро и внезапно стало изношенным - и требовало изменений.

Четко помню момент, когда время как будто сошло с ума и понеслось вперед. Это был 2014-й, когда произошел Майдан, началась война

После 2014-го зрители апґрейдились вместе со сценой - сейчас театр стал зрителю особенно нужен, он ищет разного, нового. Хотя в провинции до сих пор есть часть публики, которая хочет шаровары - не может увидеть классический текст украинской литературы в джинсах, не хочет слышать мата на сцене, и даже не стремится анализировать, уместен ли он там.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

Современный театр - это провокатор? В новых спектаклях часто используют яркие средства, хайп.

- Прежде всего это площадка для диалога, где мы можем говорить искренне. Сегодня театр - это место развлечений, каким он был до революции 1917-го. Просто развлечение может быть разным. Хочу музыкального - иду в оперу и смотрю "Волшебную флейту", хочу интеллектуального - иду на глубокие представления современных авторов, если хочу просто отдохнуть - иду на комедию Рея Куни.

Фишка не в средствах - а для чего их используют. Можно показывать трешевые картины, светить зрителям в лицо и материться в зал - и не добиться ничего, кроме раздражения. Иногда зритель до конца спектакля остается с открытым вопросом "Эпатажно, но зачем. Что мне должно сказать?"

Хайп, например, используют режиссеры Максим Голенко и Стас Жирков, но у них есть знание главного месседжа. Они понимают высказывание, которое в этот вечер будут транслировать, четко ему следуют. Помимо формы там всегда будет содержание.

Иногда зритель до конца спектакля остается с открытым вопросом: Эпатажно, но зачем?

Ты часто играешь в пьесах Максима Голенко. В чем "фишка" этого режиссера?

- У героев Максима Голенко (режиссер театра и кино, главный режиссер независимого Дикого театра, поставил около 40 спектаклей в разных городах Украины - Gazeta.ua) идет война со всем дном мира за высокое. Борьба часто сопровождается нижними вибрациями. Герой Голенко стремится к светлому идеалу, но выгребает свои Авгиевы конюшни. Такую борьбу со всеми ведет мой герой Валеон Барон из недавней премьеры Дикого театра "Красное, черное и еще раз красное" Голенко - о событиях на Слобожанщине 1920-хх. Мой герой - махновец, романтик стремится построить такую Украину, которой еще даже мы не можем понять, а он уже знает, какой должно быть успешное, развитое государство. Но на пути ему становятся то невежественный народ, то коммунисты. Спектакль непосредственно касается нашей нынешней истории. До сих пор не можем определиться с вектором, каким должна двигаться Украина. Касается нынешних невыясненных контекстов, над которыми заставляем задуматься зрителя. Кем был Нестор Махно, что нам принесли его идеи, что они нам могли дать - а может это и был бы наш путь.

Культура должна быть продуктом на экспорт

Максим Голенко - один из тех молодых режиссеров, которые возили украинские спектакли в Магдебург. Ставил "Вий.2.0" (в Магдебурге в 2016-м показывали спектакли трое украинских режиссеров - Стас Жирков, Максим Голенко и Александра Сенчук). Немцы знакомились с тематикой, открывали нас. Мы же не открыты для мира, но и для себя тоже. Культура должна быть продуктом на экспорт. Не может становиться чем-то таким, что достаем по выходным из шкафа, любуемся и прячем назад. У нас есть, что показывать. Группа ДахаБраха объездили уже весь мир, клевый продукт, за который не стыдно. Театр тоже может быть экспортным. Это показал еще в начале 2000-х Андрей Жолдак, за уши вытащил украинский театр из 1900-х и привлек в 2004. Впоследствии оказался в Германии.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

А Стас Жирков, в чем его особенность?

- Стаса Жиркова (бывший главный режиссер театра "Золотые ворота", сейчас возглавляет столичный театр Драмы и комедии на Левом берегу, в 2017-м получил звание Заслуженного артиста - Gazeta.ua) воспринимаю как Патрика Зюскинда в украинском театре. Часто его представления построены вокруг космоса одного "маленького" человека, с которым он на каком-то этапе не может справиться. Герои Жиркова почти всегда трагичны. Описать влияние этого режиссера на зрителя можно как "легкость глубины". Такое ощущение возникает, просматривая спектакли "Любовь людей", "Она его любила". Жирков подходит к вопросу просто - со стебом и шутками, а потом незаметно подталкивает к глубокой проблематике. После просмотра таких вещей точно осознаешь, что кирпич просто так ни на кого не падает.

Сыграл в его спектакле "Отелло". Когда ставили ее в январе 2019-го, осознали, насколько театр связан со своим зрителем. Спектакль построен на интервью, которые записывали на улице. Встречались с людьми и спрашивали, что они думают об Ульяне Супрун. Неоднозначное восприятие ее в обществе стало толчком к этому спектаклю, предметом конфликта. Поднимаем тему человека, которого судят не по его профессиональным качествам, а, например, по внешности.

После просмотра некоторых представлений точно осознаешь, что кирпич просто так ни на кого не падает

Мы, люди театра, находимся по ту сторону рампы, варимся в собственном соку, в своем мире - часто не понимаем, что между нами со зрителем может быть не пол метра, а целая пропасть во взглядах. Увидели несколько разноцветные мысли о политических вещах в нашей стране.

"Отелло" - актуален и после смены власти. Показываем об Украине сегодня, об информации, которую мы потребляем, о политике.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

Когда понял, что станешь актером?

- К сцене привык с детства. Занимался музыкой, танцевал в ансамбле "Косівські візерунки". С этой фольклорной историей ездил на первые гастроли в Польшу. В старших классах школы начал посещать местный клуб интеллектуалов, которые собирались при косовской библиотеке на модную тогда игру "Брейн-Ринг". Была такая андеграундная публика, читала книги, имела вкус в литературе. Встречал с ними новый год, как раз был в 11 классе. Кто-то из клуба спросил, куда планирую поступать, сказал: "Тебе в театральный". Я хотел идти на истфак.

О театральном искусстве почти ничего не знал - приехал в Франковск как Фрося Бурлакова покорять большой город.

В "Красном, черном и снова красном" ты воплотил интеллигента, интеллектуала 1920-хх. Кого считаешь современным интеллигентом?

- Эта форма очень изменилась и образ интеллигенции очень изменился. Живем в эпоху кризиса интеллектуалов. Писательница Оксана Забужко не набирает столько же лайков, как девушки в ТикТоке, делая странные вещи. Для меня победа действующего президента стала лакмусовой бумагой, понял, что я на самом деле варюсь в своем узком казанке со своими людьми.

Приехал во Франковск как Фрося Бурлакова покорять большой город

Пугает момент - когда общаюсь с людьми, которые младше, то вижу пропасть между нами. Принципиальные вопросы, которые обсуждаем с единомышленниками - их не волнуют. Недавно говорил с молодым знакомым. Спрашивал меня: "А что это вы Украина-Украина, а зачем нам эта независимость. Может, действительно лучше быть при ком-то ". Спрашиваю: "Какой системой ценностей ты оперируешь, говоря, что нужно дружить с восточным соседом. Что там? Ценность жизни на высоком уровне, гуманизация, там человек кто?" Не смог дать ответ, а он - будущее. У меня вопрос: где он учился, почему он такой? Почему в 2020 в Украине слушает российскую попсу.

Так же есть вопросы к националистам, которые рвутся к власти. Владею украинским языком, ношу вышиванки, верю в Бога, хожу в украинскую церковь - что нового они могут мне предложить? То, что используют как инструмент - уже есть у меня дома. Хочу уже другого - украинского экономического чуда. Понимаю, что без него Крым и Донбасс не вернутся.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

Что считаешь основной причиной такого пропасти в отношении своего государства?

- Война и политический бардак - по незнанию собственной истории и культуры. Нам срочно нужно сделать апгрейд образования. Все мое поколение училось на совершенно устаревшей школьной программе. Формировала образ украинской литературы как хронически неинтересной или зацикленной на комплексе неполноценности. Украинец постоянно как не крепостной, то выпивоха, неизменно нуждающийся и морально и интеллектуально ограниченный. Это уже потом приходилось самостоятельно открывать для себя имена и произведения, которые для большинства до сих пор остаются не открытыми пластами. Они наиболее необходимы, потому что дают возможность увидеть, что мы не только аграрная страна и главный герой у нас не только крестьянин. Были у нас и урбанистической герои Плужника, Домонтовича и Пидмогильного, которые оценивали себя и содержание мира довольно глубоко. А что уж говорить о курсе истории Украины, который, во-первых, на уровне учебника отличался от востока на запад, а во-вторых, трактовал историю слишком поверхностно, не открывая всех настоящих причинно-следственных связей. Наиболее показательным в этом вопросе для меня тема боя под Крутами. В школе нам подавали это как прогресс украинских "300 спартанцев". Уже потом, много читая, я открыл для себя еще момент, что бой под Крутами - не только подвиг студентов, но и свидетельство кадровой несостоятельности тогдашней Центральной совета, его руководителей.

Спектакль "Мудак", который поставили в "Золотых" наделал шума еще до премьеры. О чем он?

- Показали почти брэдберовский мир (Рэй Брэдбери - американский писатель-фантаст, автор романа-антиутопии "451 ° по Фаренгейту" - Gazeta.ua). Человечество контролирует свои эмоции, пытается мыслить гиперпозитивно. На поверку это все большое заблуждение, поскольку человек и через 200 лет остается человеком. При соответствующих условиях пытается покорить, унизить, уничтожить себе подобных.

Играю екополицейского, который защищает леса. Отстаивая "светлые идеалы", а не задумываюсь над средствами борьбы, которые бывают ужасными. Мой - персонаж фанатик, не осознает того, что вешая ярлык на других, не видит себя со стороны. Это доводит до катастрофы.

Пьеса написана в стебной форме. Эстетикой напоминает сериал "Черное зеркало", современные фильмы о недалеком будущем. Это микс, который вмещает актуальные новости, транспонированной в будущее с указанием мостиков в современность. Содержит намеки на коронавирус, другие громкие события настоящего. В какой-то момент в гиперпозитивном мире будущего распространяется страшная эпидемия тоски. Ее заносит украинец, когда пробует мясо депрессивного дельфина в Кирилловке, в Одесской области. Эпидемия становится тотальным бедствием, тоска в мире будущего не допускается, она дает определенную чувствительность и человечность.

На детей упали все эти травмы с воспитанием, постулатами, которые уже не работают

В "Золотых воротах" играешь в спектакле с интригующим названием "Семья патологоанатома Людмилы". О чем он?

- Спектакль - исследование семейных травм и отношений, связи поколений между собой. Показываем бунтарство внутри одной семьи, как одно поколение травмирует другое, что из этого получается. Имеем ли мы право говорить нашим родителям, что они потеряли нас или эту страну? Как по мне, все действительные процессы, происходящие в стране, можно запросто отождествить с жизнью среднестатистической семьи, где новое поколение несет в себе генетические травмы предыдущих эпох.

Где прабабушку кто-то изнасиловал, бабушка решила об этом молчать, а родителям было комфортно при "советах", ибо их прикормили.

Поэтому каждые предыдущие поколения будто друг друга "держат за хвост". Наиболее неоднозначный вопрос возникает с тем же насильником - трудно понять, почему прабабушка и бабушка до сих пор готовы бросаться на него с объятиями и не способны никак отпустить. А на долю поколений будущих достается в наследство воспитание с постулатами, которые уже не работают и замалчиваемых травм, о которых не говорят. И только проработав их, новые поколения смогут пойти в будущее.

Фишка глубоких современных представлений о том, что будет происходить в зрительном зале, а потом после выхода из него. Когда выходил с премьеры спектакля Тамары Труновой "Плохие дороги" о войне в Донбассе, увидел парня с девушкой, которые молча стояли и смотрели перед собой на стену.

Понял, что это, видимо, жители с востока Украины.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

Вскоре выходит картина "Червоный. Без линии фронта". Часто приходилось слышать о "дежурном" историческом фильме, которых и так "снимают много"?

- Сколько российских фильмов о Второй мировой? Уже о чем лишь там ни говорили, даже о немцах, влюбленных в советских женщин. Они вот высказались, а мы столько еще не сказали о своей истории ХХ века. Поэтому нуждаемся в многочисленном историческом кино. Благодаря Василию Шкляру в нашем кинематографе лишь начала открываться тема Холодноярской республики. Однако остаются существенные пробелы. Не открыта персона Симона Петлюры, причины поступка героев Крут, несмотря на то, что вышла картина-экшн. Не раскрыты причины, почему правительство УНР не смогло справиться у власти в 1917-м. Не переоценен Владимир Винниченко, не до конца открыт Андрей Шептицкий, шестидесятники, Алла Горская.

И желательно, чтобы в биографическом фильме на историческую тематику в Украине было видно настоящего человека - из крови, спермы, желаний, ошибок, неоднозначностей. На Западе снимают о принцессе Монако Грейс Келли, Уинстоне Черчилле, показывают их реалистично. Там видим живых людей с проблемами. Когда наши снимают о знаковых персонах - они какие-то целомудренные, все за высокую идею умерли.

Хочу видеть настоящего человека - из крови, спермы, желаний, ошибок, неоднозначностей

Какие телевизионные проекты назвал бы удачными?

- Когда посмотрел сериал о Кайдашах по сценарию Натальи Ворожбит (сериал "Поймать Кайдаша" создан в 2019 году по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого с переносом действия в современность - Gazeta.ua) - история мне болела. Поймем мы о себе что-то из того, что надо в себе изменить. Если не поменяем - никуда не двинемся. Мне очень жаль героев, не знаю, кто виноват, что им не было возможности показать другую жизнь, которое могли бы прожить. Такая история без вины виноватых. Но там хороший финал. Прочитал его для себя так, что Лаврин (младший сын Кайдашей, по сюжету сериала, ушел воевать на Восток. - Gazeta.ua) должен вернуться, а Омелько (Старший Кайдаш, отец Карпа и Лаврина - Gazeta.ua) должна его дождаться. Именно когда он вернется - история пойдет по-другому. Если этого не будет, тогда надо накрываться крышкой гроба; останемся жертвами той же круговерти.

Автор: Фото - соцсети Актер театра и кино Орест Пастух

Знаю, что ты верующий человек. Имел когда-то кризис веры, как вышел из него?

- Вера дает мне определенную почву, которая позволяет тверже держаться на земле. Был переломный момент в жизни, когда спрашивал себя: "Он есть или нет? В Него верить или не верить? " Осознал тогда: жизнь штука непредсказуемая - никогда не знаешь, как и что сложится, поэтому лучше я буду верить в Бога, нежели не верить ни во что.

Орест Пастух сыграл в историческом боевике "Экс", основанном на реальных событиях, произошедших в 1930-хх на Галичине. Воплотил члена Украинской военной организации (УВО), который участвовал в ограблении почты. Акцию организовали, чтобы получить средства на деятельность националистического подполья. Она получила огласку и стала одной из самых громких информационных побед националистов в межвоенной Польше.