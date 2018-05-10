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четверг, 10 мая 2018 11:14

Посчитали, кто из голливудских звезд имеет самые крупные гонорары

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Посчитали, кто из голливудских звезд имеет самые крупные гонорары
Дэниел Крейг зарабатывает $ 25 млн за фильм. Фото: Hindustan Times

Журнал Variety опубликовал список голливудских актеров с самыми крупными гонорарами.

Во внимание принимали фильмы, которые выходили в последние годы или готовятся к выходу в прокат.

Рейтинг возглавил актер Дэниел Крейг. За фильм "Джеймс Бонд 25", который выйдет на экраны в 2019-м, актер должен получить $ 25 млн - 653, 7 млн ​​грн.

В тройку актеров с самыми гонорарами вошли Дуэйн Джонсон ($ 22 млн) и Вин Дизель ($ 20 млн).

По $ 15 млн зарабатывают актрисы Энн Хэтэуэй и Дженнифер Лоуренс, а также комик Сет Роген.

Журналисты издания отметили, что в целом уровень оплаты в Голливуде снизился. При этом высокая зарплата остается преимущественно в тех актеров, на чьих образах держатся крупные франшизы.

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Американское бизнес-издание Forbes назвало голливудского актера, который приносит меньше всего прибыли производителям кино. Им стал Марк Уолберг, известный по фильмам "Отступники", "Макс Пэйн", "Трансформеры", "Боец". Ранее Forbes назвали Уолберга самым дорогим актером года. В 2017-м его заработок составил $68 млн.

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