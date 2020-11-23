Попросила роль, где можно убивать. Это весело - 11-летняя актриса

Подростки рассказывают у костра страшные истории, по сюжету спектакля Teens Horror Show. Фото: Facebook

В киевском театре ProEnglish Drama School состоялось представление Teens Horror Show. Подростки изобразили сюжеты из классических фильмов ужасов. Влюбленные парень и девушка расстилают плед. Едят бутерброды, смотрят на звезды. Собираются поцеловаться. Из-за угла выскакивает маньяк. Убивает парня, девушка плачет над его телом, по сюжету.

"Спектакль готовили месяц. Сказали режиссеру, что сами написали страшные истории. Но в действительности взяли их из интернета, - говорит 12-летний актер, сыграл маньяка. - Перед выступлением был в больнице. Забыл снять бахилы. Никого не удивило, что серийный убийца - в бахилах. Надеюсь, все подумали, что это настолько глубоко прописан персонаж. Типа сумасшедший, сбежавший из психушки. Любое произведение надо переделывать под себя. Или вообще импровизировать".

"Все думают, что подростки легко воспринимают насилие и кровь, - добавляет другой актер. - Якобы мы испорчены видеоиграми и постоянно хотим убивать. Это неправда. Я должен был сыграть перепуганного парня. В жизни же моя реакция была бы холодной. Вызвал бы полицию или взял оружие. Но режиссер сказал, что в театре надо гиперболизировать. Не думаю, что истории были страшными. Скорее вызывали смех. Вышла ирония над жанром ужастиков. Кажется, это называется постмодерн".

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На сцену выходит 11-летняя девочка в черном плаще. Воплотила бабу, владелицу отеля. Турист спрашивает, где другие гости. Она истерически хихикает. Предлагает показать их. Приводит парня в подвал, толкает и убивает. С ножом бегает среди зрителей и смеется, по сюжету.

"В реальной жизни я застенчивая, редко выхожу из дома. А на сцене могу стать кем угодно, - говорит 11-летняя актриса. - Попросила роль, где можно убивать. Это же весело. Мне нравится быть киллером. Смотрю много ужастиков, особенно японские. У меня нервы как сталь.

Мой украинский хуже английского. Бабушка и дедушка из Америки. Поэтому у меня от природы хорошее произношение. С 3 лет со мной говорили только на английском, в 5 - отдали на курсы".

"Я тоже уже забыла украинский, - добавляет подруга. - Когда 3 года назад пришла в театр, то даже не знала, что такое Nice to meet you. Сказала родителям разговаривать дома только на английском. Выучили все вместе. Моего отца повысили, часто летает в Америку по работе. Мама тоже получила получше должность, работает в отеле Hilton. Постоянно общается с иностранцами.

Терпеть не могу хоррор, смотрю американские сериалы о девушках-черлидершах. На занятиях больше люблю танцевать, чем произносить реплики. Всегда играю party girl. В жизни такая же, хожу на школьные дискотеки. Так как мы подростки, нам пока не давали серьезные роли, типа Ромео и Джульетты. Но на прошлом шоу я нагибалась к мальчику, выключали свет и был звук поцелуя. Надеюсь, все поверили, что он меня поцеловал".

Руководитель театра Алекс Боровенский предлагает детям взяться за серьезные работы. Ставить "Ромео и Джульетту". Отвечают, что только если с зомби. Убегают со сцены, потому что хотят есть.

"Когда приходишь к взрослым актерам, они сидят сценарию и ждут установок. С детьми все иначе. За 10 минут сами сделали схему света и выбрали музыку, - говорит Алекс Боровенский. - Даже не пришлось на них кричать. В ближайшее время сосредоточимся на детских курсах. Через 4 месяца представляем пьесу "Золотая рыбка", современного канадского драматурга Мориса Панича. Главную роль играет 12-летняя девочка. Раньше бы взяли невысокую 40-летнюю актрису. Теперь подростку надо изобразить переживания из-за развода родителей. Придется заигрывать к парню, которому 25 лет. Есть даже сексуальные намеки. Но все в рамках приличия. Режиссеру 19. Будет руководить 40-летними актерами. Самому интересно, что из этого выйдет".

ProEnglish Drama School - столичные курсы актерского мастерства на английском языке для детей и взрослых. Каждый месяц обновляют репертуар спектаклей на иностранном языке.