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вторник, 02 марта 2021 00:45

Пол Маккартни напишет песенную автобиографию

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Британский музыкант и экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни напишет автобиографию. Будет называться "Тексты: с 1956-го по настоящее". Планирует рассказать историю 64-летней карьеры в алфавитном порядке.

"Тексты ..." выйдут в двух томах. Содержать тексты 154 песен, фрагменты из интервью музыканта с поэтом Полом Малдун, черновики, письма и фотографии, которые никогда не публиковались.

"Я сбился со счета, сколько меня спрашивали, почему я все еще не написал автобиографию. Но время все не приходил. Единственное, что мне всегда удавалось делать, дома или в дороге - это писать песни. Когда люди достигают определенного возраста, они начинают вести дневники, чтобы вспомнить и сохранить прошлое. У меня нет таких записных книжек. У меня есть мои песни ", - говорит Пол Маккартни.

Книга выйдет 2 ноября. Предварительный заказ стоит $100.

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