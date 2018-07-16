Показали тизер нового сезона наиболее продолжительного научно-фантастического сериала

Компания BBC выпустила первый промотизер 11-го сезона фантастического сериала "Доктор Кто" Фото: The Verge

Британская компания BBC выпустила первый промотизер 11-го сезона фантастического сериала "Доктор Кто".

40-секундный ролик знакомит зрителя с новыми компаньонами, после чего на экране показали новое появление Доктора в исполнении актрисы Джоди Уиттакер, пишет express.co.uk.

Впервые в истории сериала эту роль исполнит женщина.

У 13-го Доктора будет три новых спутника. Вместе с Уиттакер в путешествие по времени и пространству отправятся Брэдли Уолш (Грэм), Тосин Коул (Райан) и Мендип Джилл (Ясмин).

Уиттакер в главной роли - это не единственное изменение в "Докторе Кто". Впервые с 2009 года в сериала сменился продюсер и главный сценарист. Место Стивена Моффата занял Крис Чибнел, который работал с Уиттакером над "Убийством на пляже".

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Премьера 11-го сезона "Доктора Кто" состоится в октябре.

"Доктор Кто" - британский научно-фантастический телесериал компании BBC, который с перерывами продолжается с 1963 года. Сериал повествует о приключениях путешественника во времени, известного как Доктор, и его спутников. Вместе они исследуют время и пространство, попутно решая разные проблемы и восстанавливая нарушенную справедливость. Это самый продолжительный научно-фантастический сериал всех времен.

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