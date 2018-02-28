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среда, 28 февраля 2018 21:46

Показали первые кадры фильма по роману Жадана "Ворошиловград"

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Показали первые кадры фильма по роману Жадана &quot;Ворошиловград&quot;
Сергей Жадан сыграл эпизодическую роль в фильме "Дикое поле". Фото - Facebook

Опубликовали первый официальный трейлер фильма Ярослава Ладыгина "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград".

В центре сюжета - молодой человек Герман, который возвращается в родной городок на востоке Украины. Ему от брата достается бензозаправка, которую он попытается спасти от рейдерского захвата.

"На первый взгляд - полукриминальная история, - говорит продюсер Владимир Яценко.. - У чувака пытаются отжать старую заправку, а он начинает ерепениться. Но на самом деле Жадан пишет о поиске своих корней. Герман возвращается домой, заново обретает свою землю, друзей и любовь. Понимает, почему их нужно защищать. на самом деле, бандиты хотели дорого заплатить за заправку главному герою. И она не была нужна ему. Но когда он робко говорит, что подумает, на него начинают давить. Поэтому упирается сильнее. Если человека принуждать к чему-то, можно пробудить в нем способность к поступку ".

Главные роли в картине исполнили актер киевского Молодого театра Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий. В эпизодической роли снялся Сергей Жадан.

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Сначала фильм назывался "Ворошиловград", а уже во время его создания авторы решили отойти от советского привкуса в названии и переименовали его в "Дикое поле".

Сам режиссер Лодыгин отмечает, что ленту стоит воспринимать не как точную экранизацию романа, а, скорее, как одну из возможных интерпретаций истории.

В прокат лента выйдет в конце 2018 года. Над сценарием к ней Лодыгин работал совместно с Натальей Ворожбит ( "Киборги").

Проект картины Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" выиграл гран-при немецкого фестиваля Connecting Cottbus 2017. Он стал лучшим среди 50 кинопроектов.

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  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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