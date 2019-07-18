Показали новый трейлер фильма о Стусе

Вышел новый трейлер фильма "Запрещенный". Фото с открытых источников.

В YouTube опубликовали свежий трейлер украинского фильма "Запрещенный" о Василе Стусе.

Лента "Запрещенный" режиссера Романа Бровко описывает последние годы жизни Василия Стуса, его борьбу с системой и попытки опубликовать последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Фильм, созданный при поддержке Госкино, выйдет на большие экраны 5 сентября 2019-го.

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В 2017-м проект фильма "Запрещенный" с рабочим названием "Птица души" стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Съемочный процесс проходил в апреле-августе 2018 года. Первый трейлер фильма о последних днях жизни поэта и советского политзаключенного Василия Стуса появился в мае 2019-го.