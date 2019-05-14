Показали новый киноляп в "Игре престолов"

Фаны легендарного сериала "Игра престолов" нашли еще один киноляп режиссера. Фото: TMZ

Фаны легендарного сериала "Игра престолов" нашли еще один киноляп режиссера.

В анонсе "Игры престолов" образ персонажа Джейми Ланнистера имеет заметный недостаток. На опубликованном промокадре, где он обнимает Серсею, видна правая рука Джейми Ланнистера.

Пользователи сети напомнили создателям "Игры престолов", что именно эту конечность отрубили еще в 3 сезоне. В течение всей истории Джейми Ланнистер представал перед зрителями с золотым протезом.

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Сторонники саги сразу же отреагировали на киноляп критикой, передает 24 канал.

Любители "Игры престолов" заявили, что представители компании HBO, которые привлекли немалое внимание к сюжету сериала, должны более тщательно просматривать каждый из кадров, ведь по всем эпизодам внимательно следят миллионы людей во всем мире. А вот другие пользователи сети стали на защиту создателей саги, отметив, что правая рука в кадре может быть просто отражением левой.

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала победителей ежегодной премии Bafta TV Awards. Лучшим сериалом 2019-го стал "Убивая Еву".