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воскресенье, 21 ноября 2021 20:30

Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
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Богдан ЗУБЧЕНКО открывает выставку
Фото: Кристина-Мария ЯМБОР
Богдан Зубченко, автор экспозиции "Вдыхать"
Выставка разместилась рядом с одним из павильонов столичного ВДНХ
В экспозиции "Видеть" демонстрируют картины известных украинских художников
Выставка разместилась рядом с одним из павильонов столичного ВДНХ

18 ноября на ВДНХ в Киеве открылась выставка-опыт "Zемля: невероятная Украина". Проект, посвященный 30-летию независимости Украины, реализуют Министерство культуры и информационной политики, Госагентство по искусствам и художественному образованию и агентство Postmen. Выставка продлится до 25 ноября. Вход бесплатный.

Архитектура экспозиции состоит из пяти тематических блоков: "Видеть", "Вкушать", "Вдыхать", "Ощущать", "Слышать".

"Представить все разнообразие Украины – невозможно. Но этот проект – замечательная попытка по-другому увидеть нашу страну. Охватывает все органы чувств", – комментирует Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

"Тема земли в украинском контексте далеко не самая легкая. Надо обладать немалой смелостью, чтобы за нее взяться и попытаться рассказать о ней свежо, небывало и невероятно", – отмечает литературный критик, куратор выставки Евгений Стасиневич.

Посетителям выставки предлагают почувствовать вкус, звук и запах земли Тараса Шевченко. Рассказывают об украинских границах в исторической перспективе.
Показывают картины Якутовича, Бабака, Бариновой-Кулебы, Екатерины Билокур и других, которые тут же можно нанести на собственную футболку техникой шелкопечати.

"У нас есть девиз проекта, формула, хорошо описывающая то, что хотим делать. Надеемся, вы так и почувствуете это: "Ярко о сложном", – говорит Евгений Стасиневич

Выставка работает в уличном формате. Каждый день будут проходить мастер-классы, обсуждения, экскурсии, которые проводит руководитель проекта Ярослав Медведь, и куратор выставки Евгений Стасиневич.

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В зоне "Просветительство лаунж" можно послушать и скачать подкасты от экспертов. Завершается маршрут в разделе "Игра", где каждый может обобщить свои знания и получить подарки на память.

Это возможность пережить небывалое эмоциональное и интеллектуальное приключение. Во время нее есть шанс лучше понять основы, которые нас формируют. Постичь их небанальность. Речь идет об увлекательном и нужном, интересном и важном – сильном сочетании, которое не часто увидишь в одном месте", – говорит Евгений Стасиневич.

В День достоинства и свободы, 21 ноября, в Киеве открыли выставку-комикс "Рисованная история Майдана" от художника-графика Александра Комьяхова - автора книги-комикса "ТАТО"

Автор: Кристина-Мария ЯМБОР
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Дата
21
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