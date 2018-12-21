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вторник, 25 декабря 2018 21:45

Персонажей известных фильмов изобразили в виде насекомых
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Британский иллюстратор Ричард Уилкинсон создает рисунки, в которых изображает персонажей фильмов и мультфильмов в виде жуков и бабочек.

В частности показывает героев фильмов "Звездные войны", "Покемон", анимаций студии "Дисней".

Свои рисунки художник выкладывает в Instagram.

Художник рисует персонажей фильмов в виде насекомых.
Фото: Instagram/richardwilkinsonart
Художник рисует персонажей фильмов в виде насекомых.
Художник рисует персонажей фильмов в виде насекомых.
Художник рисует персонажей фильмов в виде насекомых.
Художник рисует персонажей фильмов в виде насекомых.

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В центре Амстердама установили скульптуру "Поглощенные светом", посвященную одержимости гаджетами и современными технологиями. Работу создала британская художница Гали Мэй Лукас в дуэте с скульптором Каролиной Хинц. Инсталляцию представили на фестивале света в Амстердаме.

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