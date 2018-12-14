Художница посвятила скульптуру зависимости от смартфонов

В центре Амстердама установили скульптуру "Поглощенные светом", посвященную одержимости гаджетами и современными технологиями.

Работу создала британская художница Гали Мэй Лукас в дуэте с скульптором Каролиной Хинц. Инсталляцию представили на фестивале света в Амстердаме.

"По пути на работу на велосипеде, я всегда вижу такую картину - люди, поглощенные экранами телефонов. На скамейках парков, в общественном транспорте, в ресторанах - люди больше не разговаривают друг с другом," - говорит Гали Мэй Лукас.

Фото: boredpanda.com

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Амстердамский Фестиваль света - один из крупнейших фестивалей света в Европе. Проводится ежегодно с 2012 года. В фестивале принимают участие художники со всего мира, создавая уникальные световые инсталляции и скульптуры.