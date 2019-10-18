Переполненные залы и дополнительные стулья: как прошли "Дни украинского кино" в Мюнхене

На "Днях украинского кино" в Мюнхене залы были переполнены, не все желающие смогли попасть на показ фильмов украинского производства.

Об этом заявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в Киеве 17 октября.

Показ проходил с 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast. Творческие группы представили самые громкие украинские ленты: "Домой", "Фокстер & Макс", "Дикое Поле", "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" и "Гуцулка Ксеня". Мероприятие состоялось при поддержке Госкино и меценатов.

С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"

"Мы смотрим на кинематограф не только как на искусство и поддержку талантливых людей, но и как на дальнейшее развитие нашей страны, возможность популяризировать в мире Украину не только как страну революции и дешевого сырья, но и творческую страну с талантливыми людьми. Этот потенциал может быть одним из драйверов развития Украины. Горжусь, что также имею отношение к этим замечательным процессам, которые идут в сфере нашего кинематографа", - говорит Людмила Русалина, меценатка "Дней украинского кино" в Мюнхене. Женщина с детства увлекается украинским кино и киевской студией имени Довженко и уже более 10 лет поддерживает кинематограф отечественного производства.

Показ фильмов проходил на языке оригинала с субтитрами для немецкой аудитории. Через большой ажиотаж на украинском кино, некоторым зрителям пришлось сидеть на дополнительных стульях. На кинематографический показ пришли не только представители украинской диаспоры, но и иностранные зрители.

"Это третье событие в Мюнхене. Но есть большая разница между тем, как мы начинали и тем, что происходит сейчас. Самое главное, что уровень украинских фильмов вырос, заинтересованность и реакция иностранной аудитории в Мюнхене была очень яркой. Было приятно, как воспринимали наши фильмы зрители. Ибо зритель голосует билетами, покупая их в кинотеатре", - говорит Андрей Халпахчи, генеральный директор Киевского кинофестиваля "Молодость", который стал одним из организаторов мероприятия.

С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"

Организаторами "Дней украинского кино" в Мюнхене стали Генеральное консульство Украины в Мюнхене и Манана Палагашвили в сотрудничестве с режиссером Дарьей. Партнером события стал современный украинский бренд - торговая марка "Status". Компания не впервые присоединяется к подобным мероприятиям.

"Сейчас мы оговариваем наше сотрудничество и участие торговой марки "Status" в поддержке украинского кино на Каннском фестивале 2020 года. Я уверена, что наши фильмы произведут фурор и получат высокие награды в конкурсе, мы все для этого имеем", - заключает Людмила Русалина.