Переполненные залы и дополнительные стулья: как прошли "Дни украинского кино" в Мюнхене

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 513
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1602
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2448
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2043
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2448
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3042
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4689
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
5
6
29
5
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
На Франкфуртской книжной ярмарке открыли украинский стенд
На Франкфуртской книжной ярмарке открыли украинский стенд
Памяти Драча: &quot;Я весь состою из политики&quot;
Памяти Драча: "Я весь состою из политики"
&quot;Времена изменились. А враг - нет&quot; - показали артефакты российско-украинской войны
"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о &quot;Захаре Беркуте&quot;
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
Видео
Все видео
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
Выйдет фильм о кровавых пытках над задержанными
Выйдет фильм о кровавых пытках над задержанными
Группа Semmar превратилась в дуэт
Группа Semmar превратилась в дуэт
Покажут украинский мини-сериал о любовном треугольнике
Покажут украинский мини-сериал о любовном треугольнике
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
Группа MOZGI создал саундтрек к фильму "Скажене весілля-2"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4050
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7092
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 450
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 16:05

Переполненные залы и дополнительные стулья: как прошли "Дни украинского кино" в Мюнхене

  Комментировать

На "Днях украинского кино" в Мюнхене залы были переполнены, не все желающие смогли попасть на показ фильмов украинского производства.

Об этом заявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в Киеве 17 октября.

Показ проходил с 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast. Творческие группы представили самые громкие украинские ленты: "Домой", "Фокстер & Макс", "Дикое Поле", "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" и "Гуцулка Ксеня". Мероприятие состоялось при поддержке Госкино и меценатов.

  С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"
С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"

"Мы смотрим на кинематограф не только как на искусство и поддержку талантливых людей, но и как на дальнейшее развитие нашей страны, возможность популяризировать в мире Украину не только как страну революции и дешевого сырья, но и творческую страну с талантливыми людьми. Этот потенциал может быть одним из драйверов развития Украины. Горжусь, что также имею отношение к этим замечательным процессам, которые идут в сфере нашего кинематографа", - говорит Людмила Русалина, меценатка "Дней украинского кино" в Мюнхене. Женщина с детства увлекается украинским кино и киевской студией имени Довженко и уже более 10 лет поддерживает кинематограф отечественного производства.

Показ фильмов проходил на языке оригинала с субтитрами для немецкой аудитории. Через большой ажиотаж на украинском кино, некоторым зрителям пришлось сидеть на дополнительных стульях. На кинематографический показ пришли не только представители украинской диаспоры, но и иностранные зрители.

"Это третье событие в Мюнхене. Но есть большая разница между тем, как мы начинали и тем, что происходит сейчас. Самое главное, что уровень украинских фильмов вырос, заинтересованность и реакция иностранной аудитории в Мюнхене была очень яркой. Было приятно, как воспринимали наши фильмы зрители. Ибо зритель голосует билетами, покупая их в кинотеатре", - говорит Андрей Халпахчи, генеральный директор Киевского кинофестиваля "Молодость", который стал одним из организаторов мероприятия.

  С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"
С 11 по 13 октября в немецком кинотеатре Rio Filmpalast прошли "Дни украинского кино"

Организаторами "Дней украинского кино" в Мюнхене стали Генеральное консульство Украины в Мюнхене и Манана Палагашвили в сотрудничестве с режиссером Дарьей. Партнером события стал современный украинский бренд - торговая марка "Status". Компания не впервые присоединяется к подобным мероприятиям.

"Сейчас мы оговариваем наше сотрудничество и участие торговой марки "Status" в поддержке украинского кино на Каннском фестивале 2020 года. Я уверена, что наши фильмы произведут фурор и получат высокие награды в конкурсе, мы все для этого имеем", - заключает Людмила Русалина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переполненные залы и дополнительные стулья: как прошли "Дни украинского кино" в Мюнхене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 161256
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 30951
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 28848
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 21015
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 20755
Культура
В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2"
В сети появилось редкое фото со съемок "Аватар-2" Просмотров: 1053
Евровидение-2020: что будет с артистами, которые выступали в России
Евровидение-2020: что будет с артистами, которые выступали в России Просмотров: 477
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
6
 Просмотров: 153
Зеленская и alyona alyona: назвали ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины
Зеленская и alyona alyona: назвали ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины Просмотров: 1647
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
Голосов: 1535
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua