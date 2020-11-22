Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко

Автор: Валерий Шмаков Кириллица - это искусственно разработанная вселенная - считает Александр Фразе-Фразенко

Украинский язык должен перейти на латиницу, чтобы сделать цивилизационный выбор между Азией и Западом в пользу Запада - убежден кинорежиссер и музыкант Александр Фразе-Фразенко.

"Смотрите, Казахстан сейчас переходит на латиницу. Нурсултан Назарбаев объявил десятилетний переход на латиницу. Вот зачем Казахстану это? А дело в том, что Казахстан - богатое государство. Они имеют нефть и нормально развитую культуру. Поэтому у них есть возможность идти в ногу с миром. Поэтому они делают цивилизационный выбор - с кем они: с Азией или с Западом. Все просто".

"Хотя в наших реалиях это пока что кажется непростым, однако такой шаг должен изменить наше мышление", - говорит он.

Свой "Вечный революционер" Иван Франко писал латиницей

"Мы бы перестали думать, что русские - наши братья. Они то нам кириллицу и привили, чтобы мы думали, что мы часть их мира. Кириллица - это полностью искусственно разработанная вселенная. Это было пару сотен лет назад, не так давно. А так мы писали латиницей. Свой "Вечный революционер" Иван Франко писал латиницей. И, кстати, был не ФранкО, а ФрАнко. Но совки хотели его загнать в этнографию, и изменили на ФранкО. Это фамилия латинского происхождения, а не кириллического. Франко - это система координат Европы. И Нагуевичи - это не убитое село, а нормальный галицкий городок. Так же, как Турка, где Франц Иосиф любил отдыхать и играть в теннис. Или Самбор, в котором 2 органных зала, потому одного мало было. А нам через искусственный фольклор и юмор специфический имперский наваливали, что эти вещи - это периферия и примитивщина.

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Советские анекдоты - все о нацменьшинствах: о хохлах, о тупых чурках, о грузинах. То есть высмеивалось любое отличие от "советского человеке". Не было анекдотов о советском человеке. Преимущественно кто смешной в анекдотах? Грузин, казах, хохол, эстонец. Все разнообразие просто убивалось и высмеивалось".

2 года назад министр иностранных дел Павел Климкин предложил обсудить возможное введения в Украине латиницы рядом с кириллическим алфавитном порядком. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, указав, что к такой идее его побудило предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека. "Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?" - предложил Климкин.