Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 396
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4905
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
6
5
7
3
7
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Видео
Все видео
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 396
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 198
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 450
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4905
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
2 Просмотров: 486
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 10:45

Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко

1 Комментировать
Автор: Валерий Шмаков
  Кириллица - это искусственно разработанная вселенная - считает Александр Фразе-Фразенко
Кириллица - это искусственно разработанная вселенная - считает Александр Фразе-Фразенко

Украинский язык должен перейти на латиницу, чтобы сделать цивилизационный выбор между Азией и Западом в пользу Запада - убежден кинорежиссер и музыкант Александр Фразе-Фразенко.

"Смотрите, Казахстан сейчас переходит на латиницу. Нурсултан Назарбаев объявил десятилетний переход на латиницу. Вот зачем Казахстану это? А дело в том, что Казахстан - богатое государство. Они имеют нефть и нормально развитую культуру. Поэтому у них есть возможность идти в ногу с миром. Поэтому они делают цивилизационный выбор - с кем они: с Азией или с Западом. Все просто".

"Хотя в наших реалиях это пока что кажется непростым, однако такой шаг должен изменить наше мышление", - говорит он.

Свой "Вечный революционер" Иван Франко писал латиницей

"Мы бы перестали думать, что русские - наши братья. Они то нам кириллицу и привили, чтобы мы думали, что мы часть их мира. Кириллица - это полностью искусственно разработанная вселенная. Это было пару сотен лет назад, не так давно. А так мы писали латиницей. Свой "Вечный революционер" Иван Франко писал латиницей. И, кстати, был не ФранкО, а ФрАнко. Но совки хотели его загнать в этнографию, и изменили на ФранкО. Это фамилия латинского происхождения, а не кириллического. Франко - это система координат Европы. И Нагуевичи - это не убитое село, а нормальный галицкий городок. Так же, как Турка, где Франц Иосиф любил отдыхать и играть в теннис. Или Самбор, в котором 2 органных зала, потому одного мало было. А нам через искусственный фольклор и юмор специфический имперский наваливали, что эти вещи - это периферия и примитивщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Александр Фразе-Фразенко

Советские анекдоты - все о нацменьшинствах: о хохлах, о тупых чурках, о грузинах. То есть высмеивалось любое отличие от "советского человеке". Не было анекдотов о советском человеке. Преимущественно кто смешной в анекдотах? Грузин, казах, хохол, эстонец. Все разнообразие просто убивалось и высмеивалось".

2 года назад министр иностранных дел Павел Климкин предложил обсудить возможное введения в Украине латиницы рядом с кириллическим алфавитном порядком. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, указав, что к такой идее его побудило предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.

"Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?" - предложил Климкин.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Первая пересадка сердца продолжалась всю ночь

Оккупанты создали новый карательный орган

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 51312
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 37467
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 17433
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 13842
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12447
Культура
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
 Просмотров: 108
Украинская драма получила 4 номинации американского кинофестиваля
Украинская драма получила 4 номинации американского кинофестиваля Просмотров: 117
Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки
Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки
 Просмотров: 144
Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги
Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги
 Просмотров: 621
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
6
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Експеримент
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 425
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть