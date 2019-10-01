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вторник, 01 октября 2019 17:53

Отыскали могилу автора песни "Гей, соколы"
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В селе Махновка Козятинского района Винницкой области нашли могилу поэта и композитора Тимка Падуры.

Активно творил в начале 1830-х. Знаменитый прежде всего польско-украинской песней "Гей, соколы". Ее часто ошибочно называют народной. Переводил поэзию Адама Мицкевича. Произведением всей жизни считал стихотворную "Историю Украины", которую не успел дописать.

В честь Падуры в Махновке провели Международный фестиваль "Гей, соколы", создали Культурно Туристический Центр.

Автор: facebook.com
  Польское братство с Курково вместе с организаторами фестиваля
Польское братство с Курково вместе с организаторами фестиваля

По сельском стадионе в наряде ХIX ст. ходит Николай Гуменюк. На нём цилиндр, меховая накидка поверх фрака. Бармен из Винницы изображает молодого Тымоша Падуру.

Автор: facebook.com
  Гости фестиваля фотографируются с театрализоваными Тымошем Падурой и его другом Эмиром
Гости фестиваля фотографируются с театрализоваными Тымошем Падурой и его другом Эмиром

"Журналистка Люба Завальнюк играет Францишку, жену поэта, хотя с ним не жила", - рассказывает Николай Гуменюк. - "Была его невестой, а потом вышла за состоятельного поляка. Обвенчалась с Тымошем, когда овдовела, но семьёй они все равно не стали".

Автор: facebook.com
  Любовь Завальнюк стоит возле могилы поэта в роли его жены Францишки
Любовь Завальнюк стоит возле могилы поэта в роли его жены Францишки

Гостей фестиваля в тюрбане и шелковом халате также приветствует Александр Добровольский.

"Играет Эмира Золотая Борода", - продолжает Гуменюк. - "Хотя настоящее имя товарища Падуры было Вацлав Жевуцкий. В Махновке, как и Францишка, никогда не был. Жил в городе Саврань Одесской области. По современным меркам Жевуцкий был мажором. Путешествовал по Ближнему Востоку. По возвращении носил турецкую одежду, но открыл в своем имении школу кобзарей, лирников, турбанистив. Вместе с Падурой мечтали освободить Украину и Польшу. Были участниками антироссийского восстания 1830-31-м".

"При жизни Тымка Падуру не принимали ни поляки, ни украинцы", - рассказывает краевед Николай Купчик. - "Конкретной профессии или дела в жизни не было. Издал сборник своих песен за чужие деньги. Пока их вёз, раздарил. Часть намокла под дождём. Был популярен среди женщин. Замешан в любовных интригах, за что попал в тюрьму. Откуда его выкупили друзья, спасли от ссылки. Родился в Ильинцах в Винницкой области. Последние годы провел в Махновке".

Николай Купчик 3 года искал место захоронения поэта.

"На надгробной плите Тымка Падуры жгли листья, сносили кладбищенский мсор. Пол метра земли сняли, пока добрались до могилы", - продолжает Купчик.

"Поэт выступал против российского угнетения Украины и Польши. При СССР таких фигур пытались стереть из народной памяти. Я написал книгу "Дорогами Тымка Падуры". В неё вошло 15 песен. Их впервые за 150 лет спели на фестивале "Гей, соколы". Оригиналы текстов вместе с нотами нашли в областной научной библиотеке. Там сохранился экземпляр с промоклого тиража. Свои песни Тымко Падура писал по украински и попольски. Думаю "Гей, соколы" списал с романса "Ехал казак за Дунай" Семёна Климевського. И даже оставил завещание вроде Тараса Шевченко. Хотя Кобзарь критиковал Падуру и не считал его серьёзным историком, поэтом или песенником. "Умру, похороните и может кто-то в будущем придет и меня вспомнит. Я лечу к тебе, Украина-мать", - завещал Падура".

На фестиваль "Гей, соколы" представители польской диаспоры Волыни привезли оружие образца XVI-XVII вв.

Автор: facebook.com
  Представитель польской диаспоры с Волыни показывает старинное оружие
Представитель польской диаспоры с Волыни показывает старинное оружие

Также были организованы выставки "Украинское казачество XVII в.", "Польское войско и быт польский", "Старинные украинские народные музыкальные инструменты", "Сельский быт XIX в.", "Поляна земледельца XIX в.", "Сокровища украинского народного творчества" . Выступали самодеятельные и профессиональные фольклорные коллективы, этно-рок группы "Гуляйгород GG", "Медовый полынь", "Широкий лан", "Млечный путь".

На открытие Центра Тимка Падуры и проведения фестиваля потратили 1,4 млн. грн.

Автор: facebook.com
  Художественные колективы спели "Гей, соколы" вместе со всеми присутствующими на фестивале
Художественные колективы спели "Гей, соколы" вместе со всеми присутствующими на фестивале

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2017 года словацкая группа IMT Smile на мелодию песни "Гей, соколы" записала саундтрек к украинско-словацкому фильму "Межа". Лента рассказывает о закарпатских контрабандистах.

Автор: Мирослава Соколова
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01
октября

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