"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле

Обнародовали трейлер российского "Чернобыля". Фото с открытых источников.

В сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль". Сериал снимает студия НТВ.

Режиссер - Алексей Мурадов.

За сутки на Youtube трейлер собрал 50 тыс. Просмотров и немало гневных комментариев пользователей социальных сетей.

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"Отличный способ выставить себя дегенератами на фоне фильма от HBO".

"Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше чем у страны которая этим СССР была".

"Где атмосферная музыка, игра актеров ??? Уровень сватов".

"Бля*ь, что за **йня? Снимали историю о Чернобыле, а сняли любовную драму в декорациях Чернобыля. Почему почти каждый русский сериал/фильм таким выходит?"

"Ох и говно! А это всего лишь трейлер! Каким же говнищем будет сам фильм? Что такое актерская игра в рашке просто не знают".

"Так что Америка взорвала реактор???))"

"Товарищи бойцы, смотреть это г... пойдут только добровольцы".

"ОЧЕРЕДНАЯ РАБОТА ДЛЯ БЭД КАМИДИАНА!" (русский блогер, кинокритик- Gazeta.ua)

"У них на машинах номера бумажные? иль показалось)))))"

"Ну, вы же сами понимаете что это хрень из-под хвоста радиоактивной собаки, да?"

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных шоу всех времен, по данным ресурса IMDb. Сейчас имеет наивысшую оценку зрителей - 9,7 на основе 64 тыс. голосов.