Определили самый прибыльный фильм всех времен

Унесенные ветром стал самым кассовым фильмом. Фото: Tochka.net

Фильм Виктора Флеминга "Унесенные ветром" 1939 признали абсолютным чемпионом американского проката всех времен. В пересчете на современную валюту лента заработала более $1,82 млрд.

Об этом свидетельствуют данные сайта Box Office Mojo, который учитывал только бокс-офис США.

Миллиардную отметку по сборам в США преодолела еще одна картина - "Звездные войны. Эпизод 4" Джорджа Лукаса 1977 ($1,60 млрд).

Замыкает тройку лидеров фильм "Звуки музыки" в 1965 году ($1,28 млрд).

В десятку лидеров вошла только одна картина, снятая за последние 20 лет - это "Титаник" Джеймса Кэмерона с результатом $1,22 млрд. Его создали в 1997 году.

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10 самых кассовых фильмов в истории кино с учетом инфляции:

"Унесенные ветром", 1939. Сборы: $ 200 млн, с учетом инфляции - $1,82 млрд.

"Звездные войны", 1977. Сборы: $ 460 млн, с учетом инфляции - $1,60 млрд.

"Звуки музыки", 1965. Сборы: $ 159 млн, с учетом инфляции - $1,28 млрд.

"Инопланетянин", 1982. Сборы: $ 435 млн, с учетом инфляции - $1,28 млрд.

"Титаник", 1997. Сборы: $ 659 млн, с учетом инфляции - $1,22 млрд.

"Десять заповедей", 1956 Сборы: $ 65 млн, с учетом инфляции - $1,18 млрд.

"Челюсти", 1975. Сборы: $ 260 млн, с учетом инфляции - $1,15 млрд.

"Доктор Живаго", 1965. Сборы: $ 111 млн, с учетом инфляции - $1,12 млрд.

"Изгоняющий дьявола", 1973. Сборы: $ 232 млн, с учетом инфляции - $996 млн.

"Белоснежка и семь гномов", 1937. Сборы: $ 184 млн, с учетом инфляции - $982 млн.

Классику мирового кино на языке оригинала будут демонстрировать в украинских кинотеатрах. Серия показов организовывают сеть "Планета Кино" и дистрибьютор KyivMusicFilm. Первым станет показ отреставрированного фильма режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп" 1994 года.