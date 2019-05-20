Классику мирового кино покажут на больших экранах на языке оригинала

Классику мирового кино на языке оригинала будут демонстрировать в украинских кинотеатрах. Серия показов организовывают сеть "Планета Кино" и дистрибьютор KyivMusicFilm.
Первым станет показ отреставрированного фильма режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп" 1994 года.
"Форрест Гамп" - увлекательная история о человеке, в котором живет очень много личностей. Фантастическим образом он превращается в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Каждый день он предстает в новом образе, которые объединяет одно - доброжелательность и веселье. IQ Форреста ниже нормы, над ним издеваются в школе, у него нет друзей, а горожане воспринимают его как городского сумасшедшего. Вопреки тому, что люди предрекали Форресту несчастливое будущее, ему удается воплотить свою американскую мечту в жизнь. Он знакомится с президентом, неосознанно становится трендсеттером мира поп-культуры, влияет на политическую и дипломатическую жизни страны. Несмотря на свои особенности, Форрест доказывает всему миру, что не обладая острым умом, можно иметь нечто большее - доброе сердце, любовь и честность. Способность смотреть на взрослый мир глазами ребенка помогла ему сохранить моральный компас верным, даже в самые сложные моменты", - говорится в синопсисе на официальной странице события в Facebook.
Посмотреть "Форреста Гампа" можно будет в сети "Планета Кино" в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Сумах с 30 мая по 5 июня.
"Впервые классика кино доступна для легального просмотра в украинских кинотеатрах на регулярной основе в качестве, которое она заслуживает", - говорит соучредитель KyivMusicFilm Кирилл Марикуца.
В течение следующих трех месяцев также покажут "Завтрак у Тиффани" и "Красоту по-американски".
Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами.
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"Форрест Гамп" получил 6 премий "Оскар", в том числе за "лучший фильм". В мировом прокате лента собрала $677 млн, заняв второе место в списке самых кассовых премьер 1994-го. За "культурное, историческое, эстетическое значение" в 2011 году драму внесли в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке Конгресса.
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