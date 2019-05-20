Классику мирового кино покажут на больших экранах на языке оригинала

Автор: facebook.com С 30 мая по 5 июня в кинотеатрах сети "Планета Кино" можно будет увидеть отреставрированную версию фильма "Форрест Гамп" на английском языке. Это первый из серии показов киноклассики на больших экранах

Классику мирового кино на языке оригинала будут демонстрировать в украинских кинотеатрах. Серия показов организовывают сеть "Планета Кино" и дистрибьютор KyivMusicFilm.

Первым станет показ отреставрированного фильма режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп" 1994 года.

"Форрест Гамп" - увлекательная история о человеке, в котором живет очень много личностей. Фантастическим образом он превращается в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Каждый день он предстает в новом образе, которые объединяет одно - доброжелательность и веселье. IQ Форреста ниже нормы, над ним издеваются в школе, у него нет друзей, а горожане воспринимают его как городского сумасшедшего. Вопреки тому, что люди предрекали Форресту несчастливое будущее, ему удается воплотить свою американскую мечту в жизнь. Он знакомится с президентом, неосознанно становится трендсеттером мира поп-культуры, влияет на политическую и дипломатическую жизни страны. Несмотря на свои особенности, Форрест доказывает всему миру, что не обладая острым умом, можно иметь нечто большее - доброе сердце, любовь и честность. Способность смотреть на взрослый мир глазами ребенка помогла ему сохранить моральный компас верным, даже в самые сложные моменты", - говорится в синопсисе на официальной странице события в Facebook.

Посмотреть "Форреста Гампа" можно будет в сети "Планета Кино" в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Сумах с 30 мая по 5 июня.

"Впервые классика кино доступна для легального просмотра в украинских кинотеатрах на регулярной основе в качестве, которое она заслуживает", - говорит соучредитель KyivMusicFilm Кирилл Марикуца.

В течение следующих трех месяцев также покажут "Завтрак у Тиффани" и "Красоту по-американски".

Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами.

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"Форрест Гамп" получил 6 премий "Оскар", в том числе за "лучший фильм". В мировом прокате лента собрала $677 млн, заняв второе место в списке самых кассовых премьер 1994-го. За "культурное, историческое, эстетическое значение" в 2011 году драму внесли в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке Конгресса.