Определили 50 лучших комедий мира

Американский журнал Rolling Stone назвал 50 лучших комедий. Фото: www.lfs-es.info

Американский журнал Rolling Stone назвал 50 лучших комедий, которые выходили на экраны с 2000 года. Рейтинг создали на основе опроса читателей издания.

Список возглавили фильмы "Победители шоу" Кристофера Геста, "В петле" Армандо Иануччи и "Девичник в Вегасе" Пола Фейга, пишет birdinflight.com.

В первой десятке также оказались "Сводные братья" Адама Маккея, "Идиократия" Майка Джаджа, "Любовь, сбивающая с ног" Пола Томаса Андерсона, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Зомби по имени Шон" Эдгара Райта, "Сорокалетний девственник" Джадда Апатоу и "Жизнь за кадром" Дэвид Мемет.

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Также в списке лучших - черная трагикомедия Мартина Макдонаха "Залечь на дно в Брюгге", "Реальные упыри" Тайки Вайтити, фильм британского комика Саши Барона Коэна "Борат" и "Семейка Тененбаум" Уэса Андерсона.

С полным списком лучших комедий можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.

Британский комик Саша Барон Коэн выложил в Twitter тизер своего будущего комедийного фильма. Зрители предполагают, что комедия будет о президенте США Дональде Трампе. В ролике Коэн показал фрагменты из давнего обращения Трампа, в котором он критикует этого артиста.