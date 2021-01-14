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четверг, 14 января 2021 13:00

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

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Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток
Опера "Тоска" итальянского композитора Джакомо Пуччини принадлежит к традиции Verismo. Заключается в реалистическом изображении многих аспектов реальной жизни, включая насилие. Публика раскритиковала спектакль за сцену пыток. Фото: Pinterest

14 января 1900 года в Риме, в Театро Костанцо, состоялась премьера оперы "Тоска" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Посетили королева Маргарита, президент итальянского Совета министров Луиджи Пелле, министр культуры Баччелли. Приняли без восторга. Опере упрекали за неоригинальность мелодических идей, которые повторяют предыдущие находки Пуччини.

Особой критике подвергли сцену пыток. Опера принадлежит к традиции Verismo. Заключается в реалистическом изображении многих аспектов реальной жизни, включая насилие.

"Для оперы" Тоска "мне не нужны лишние пропорции и изысканные зрелища. Она не требует привычного большого количества музыки", - сказал Джакомо Пуччини.

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Главную роль исполняла примадонна Ла Скала Гариклея Даркли. Настояла, чтобы Пуччини дополнил второй акт оперы знаменитой сегодня арией Visi d'arte. Также позволил Даркли, блондинке, не надевать парик, хоть по сюжету брюнетка.

В музыке к "Тоске" Пуччини использовал примечания для определенных персонажей и описание эмоций. Современники считали, что сделал это под влиянием стиля Рихарда Вагнера.

17 февраля 1904 года, в Миланском театре Ла-Скала, провалом завершилась премьера оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй". Свист публики сопровождал представление.

Получила триумфальный успех с изменением исполнительницы главной роли на украинскую певицу Соломию Крушельницкую. Партию Чио-Чио-Сан Соломия выполнила более 100 раз. Критики утверждали, что именно украинка является лучшей исполнительницей роли знаменитой гейши. Знакомые композитора Пуччини говорили: на единственном портрете в рабочем кабинете Пуччини была изображена Соломия.

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Дата
14
января

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

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