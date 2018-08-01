Олега Винника застукали на вредной привычке

В столичном ресторане певца Олега Винника застали за курением и вином.

По словам свидетелей, за 10 мин. мужчина выкурил 2 сигареты и затянулся электронной сигаретой. На улице потом встретился с женой Таисией, у которой также была электронная сигарета, сообщила ТСН.

Автор: tsn.ua Свидетели рассказали, что Винник курил довольно интенсивно

В то же время ранее Винник заявлял, что не имеет вредных привычек, и видел в этом причину своего безупречного вида.

"Если бы я имел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное - превратился бы в руины. Я смотрю на некоторых своих сверстников, которые выглядят как бабушки-дедушки, и понимаю: каждый имеет то, на что заслуживает", - рассказал артист в интервью журналу VIVA.

"Господин Винник хочет жить красиво. Для этого он подает ту картинку, которая нравится населению. А наши люди любят здоровых, красивых, одиноких - вот он и дает такую ​​картинку. В свое величие и исключительность легко поверить. Хочется верить, что этому человеку удастся выдержать славу, покрытую медными трубами и золотом", - сказал психолог Егор Тополов.

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Раньше исполнитель раскрыл тайну своей диеты: на завтрак - овсянка, на обед - яйца с листьями салата, на ужин - нежареная котлета.