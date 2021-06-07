"Один в каное" выпустили альбом

Группа "Один в каноэ" выпустила второй альбом. Фото: Atlas

Группа "Один в каное" выпустила второй альбом. На данный момент доступен на YouTube, скоро появится на других платформах.

В пластинку вошли двенадцать композиций. Предыдущий альбом представили в 2016 году.

"Я не сторонник того мнения, что "Один в каное"- музыка отчаяния и меланхолии. С самого начала для меня это был некий украинский боевой дзен, сила которого не в подвижных ритмах, а в верности собственному духу и умении владеть собой. Это как воин, который спокойно сидит на берегу реки, но всегда готов к защите своей земли.

Новый альбом усилил этот образ. Первое прослушивание песен - только начало знакомства с ними, потому что они многое обещают, но не все открывают сразу.

И это музыка, о которой хочется с другими не только говорить, но и молчать. "Один в каное" - хорошая тема для молчания с людьми, которые умеют его с вами разделить", - пишет в Facebook музыкальный критик Игорь Панасов.

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"Один в каноэ" - инди-группа, основанная в 2010 году во Львове. Коллектив состоит из вокалистки Ирины Швайдак, гитариста Устима Похмурского и перкуссиониста Игоря Дзиковского.