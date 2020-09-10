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четверг, 10 сентября 2020 13:53

Объявили претендентов на "Оскар" от Украины

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Объявили претендентов на &quot;Оскар&quot; от Украины
detector.media

Три ленты претендуют представлять Украину на премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Участников национального отбора объявил Украинский оскаровский комитет.

В национальном отборе принимают участие:

Драма "Атлантида", реж. Валентин Васянович.

Действие фильма происходит в 2025 году после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. Донбасс признан непригодным для жизни. Экологическая катастрофа отравила землю и воду.

Главный герой - военный Сергей - возвращается в родные места. Его жена и ребенок погибли. Металлургический комбинат, где работал, закрывают. Мужчина ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших, по сюжету.

Все роли исполнили непрофессиональные актеры - ветераны войны. В частности, бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Снимали фильм в Мариуполе и Киеве.

В сентябре 2019-го "Атлантида" получила награду 76-го Венецианского кинофестиваля за лучший фильм в конкурсной программе "Горизонты".

Лирическая комедия "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Звукорежиссер 25-летний Вадим получил задание из Канады записать голоса закарпатских животных и птиц. Нужны для видеоигры "Ноев ковчег". Канадские не подходят - слишком довольны. Украинский - тревожные, как предчувствуют Большой потоп. После успешного выполнения сможет поехать работать за океан. В командировку отправляется с матерью. Она тоже собирается эмигрировать - невестой в Италию, по сюжету.

Лента обладательница Национальной кинопремии "Золота дзига" как "Лучший фильм" победила также в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года", Ирму Витовскую отметили за "Лучшую женскую роль".

Документальная лента "Земля голубая, как апельсин", реж. Ирина Цилык

Фильм рассказывает о семье с прифронтового города Красногоровка Донецкой области. 36-летняя Анна сама воспитывает двух дочерей и двух сыновей. Прячутся от обстрелов в подвале. Снимают любительское кино о своей жизни.

Картина получила награду за "лучшую режиссуру" на фестивале независимого кино Sundance в США.

Заседание оскаровского комитета и объявления результатов национального отбора состоится 24 сентября.

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272 фильмы из 60 стран показали на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" в столице 22-30 августа.

Гран-при по 137 тыс. Грн награды получили две картины - "Особые приметы" мексиканки Фернанды Валадес и "Твой ход" канадской режиссера Мириам Верро.

27-минуте фильм "Засада" режиссера Оксаны Войтенко победил в Национальном конкурсе "Молодости".

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