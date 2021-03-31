Объявили претендентов на международную Букеровскую премию

Автор: twitter.com 13 писателей будут претендовать на получение международной Букеровской премии 2021

Жюри международной Букеровской премии объявило нынешних претендентов. В длинный список вошли 13 авторов.

Перечень книг опубликовали на сайте награды:

Кан Сюэ - "Я живу в трущобах";

Дэвид Диоп - "Ночью вся кровь черная";

Нана Еквтимишвили - "Грушевое поле";

Мариана Энрикес - "Опасность курения в постели";

Бенджамин Лабатут - "Когда мы перестаем понимать мир";

Нгоу ва Тионго - "Идеальная девятка: Эпическая гику и Мамби";

Ольга Равн - "Сотрудники";

Яап Роббен - "Летний брат";

Джудит Шалански - "Учет потерь";

Адания Шибли - "Незначительные детали";

Мария Степанова - "В память о памяти";

Анджей Тичи - "Нищета";

Эрик Вуйярд - "Война бедных".

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Всего жюри рассмотрело 125 работ.

"В год, когда почти не было возможности выходить из собственных домов, мы пересекали континенты благодаря чтению, - говорит британский биограф и историк культуры, глава жюри международного "Букера" Люси Хьюз-Халлетт. - Каждая прочитанная нами книга - уникальна. Однако возникает похожая тема - миграция и боль от нее, но также плодотворные взаимосвязи современного мира.

Не все литераторы остаются в своих родных странах. Пересекают границы, как и книги, отказываясь оставаться в жестко разделенных категориях. Мы читали работы, похожие на биографии, мифы, эссе, медитации, исторические труды - каждая превращена в художественное произведение творческой энергией авторской фантазии.

Благодаря этим замечательным книгам и их переводчикам мы получили свободу исследовать мир. Надеемся, этот приз вдохновит гораздо больше читателей сделать так же".

Короткий список огласят 22 апреля, победителя - 2 июня.

Международную Букеровскую премию вручают с 2005-го. Номинируют авторов, произведения которых были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. До 2016-го победителей определяли раз в два года, затем - ежегодно. Призовой фонд в размере 50 тыс. фунтов равномерно распределяется между автором и переводчиком книги. В прошлом году лучшим назвали дебютный роман нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд "Дискомфорт вечера". Рассказывает о девушке подросткового возраста, которая растет на ферме в консервативной христианской семье. Семья начинает распадаться после смерти брата героини, который провалился под лед.