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среда, 24 июля 2019 21:45

Объявили номинантов на Букеровскую премию

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Объявили номинантов на Букеровскую премию
Салман Рушди попал в лонг-лист Букеровской премии. Его роман "Кихотт" - один из 13-ти претендентов на награду. Фото: theguardian.com

Жюри литературной награды Букеровская премия обнародовало длинный список претендентов на получение награды в этом году. Среди 13-ти номинантов канадская писательница Маргарет Этвуд и британец индийского происхождения Салман Рушди.

"Букеровская дюжина" выглядит так:

- Маргарет Этвуд "Заветы", Канада

- Кевин Берри "Ночная лодка в Танжер", Ирландия

- Оинкан Брейтвейт "Моя сестра, серийная убийца", Великобритания/Нигерия

- Люси Еллманн "Утки, Ньюберипорт", США/Великобритания

- Бернардин Эваристо "Девушка, женщина, другое", Великобритания

- Джон Ланчестер "Стена", Великобритания

- Дебора Леви "Человек, который видел все", Великобритания

- Валерия Луиселли "Архив потерянных детей", Мексика/Италия

- Чигози Обиома "Оркестр меньшинств", Нигерия

- Макс Портер "Ленни", Великобритания

- Салман Рушди "Кихотт", Великобритания/Индия

- Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире", Великобритания/Турция

- Дженетт Уинтерсон "Франкисштейн", Великобритания

Лонг-лист выбрали из 151 романа, которые были опубликованы в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го.

Короткий список из шести номинантов объявят 3 сентября. Каждый автор из шорт-листа получит 2,5 тыс. фунтов стерлингов и специальное издание своей книги.

Победителя этого года назовут 14 октября на церемонии вручения в Лондоне, Великобритания. Получит 50 тыс. фунтов стерлингов.

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Букеровская премия - одна из самых престижных литературных наград в мире. Вручается ежегодно с 1969-го. Награду присуждают авторам любой национальности, которые пишут на английском и издаются в Великобритании или Ирландии.

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