Назван лауреат Букеровской премии-2018

Вручили Букеровскую премию. Фото: РБК

Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала победителем Букеровской премии 2018 года.

Бернс получила премию за книгу "Молочник", в которой описывается роман молодой девушки с замужним мужчиной, передает ВВС.

Как победитель премии, Бернс получит приз в размере 50 тыс. фунтов.

В шортлист Букера помимо Бернс вошли: Дэйзи Джонсон (Великобритания) с Everything Under ("Все под"); Робин Робертсон (Великобритания) c The Long Take ("Долгое время"); Рейчел Кушнер (США) с The Mars Room ("Марсианская комната"); Ричард Пауэрс (США) с The Overstory ("Ярус"); Эзи Эдугян (Канада) с Washington Black ("Черный из Вашингтона"). Известно, что каждый из попавших в короткий список номинантов получит по 2,5 тыс. фунтов.

Букеровская премия (официальное название премии - англ. The Man Booker Prize) - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы. Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском. С 2014 года можно выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.