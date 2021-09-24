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понедельник, 27 сентября 2021 00:45

Новинки украинского и канадского кино покажут на большом экране

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Автор: kcw.com.ua
  Мария Федорченко в драме "Стоп-Земля" сыграла 11-классницу Машу. Готовится к экзаменам, делится с родителями страхом не поступить в университет, ссорится с младшим братом. Почти не общается со сверстниками, кроме двух лучших друзей. Переписывается с анонимным поклонником в инстаграме. Влюбляется в одноклассника, по сюжету. Столичная премьера фильма состоится в октябре на кинофестивале "Киевская неделя критики"
Мария Федорченко в драме "Стоп-Земля" сыграла 11-классницу Машу. Готовится к экзаменам, делится с родителями страхом не поступить в университет, ссорится с младшим братом. Почти не общается со сверстниками, кроме двух лучших друзей. Переписывается с анонимным поклонником в инстаграме. Влюбляется в одноклассника, по сюжету. Столичная премьера фильма состоится в октябре на кинофестивале "Киевская неделя критики"

5-я Киевская неделя критики презентовала программу "Фокус: Украина - Канада". Это шесть столичных премьер современных хитов украинского и канадского кино, совместно отобранных кинокритиками стран-участниц.

В этом году фокусная страна - Канада. Ее представляют три члена Ассоциации кинокритиков Торонто. Это писатель, радио- и телеведущий Том Эрнст, журналист Джейсон Горбер и вице-президент Ассоциации, издатель Пат Муллен. Для программы выбрали выбрали новые украинские фильмы, которые лучше всего отражают отечественный кинопроцесс. "Стоп-Земля" Екатерины Горностай о киевских школьниках, "Носорог" Олега Сенцова о бандитских 1990-х, "Короли рэпа" Мирослава Латыка о сельском рэпере, который попадает в мир криминала.

Подборка из трех канадских лент, которые выбирали кураторы фестиваля Дарья Бадьер, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк и Станислав Битюцкий, дает представление о состоянии канадского кинематографа сегодня. "Юный детектив" Эвана Моргана, "Черный поток" Николь Дорси, "Надя, Баттерфляй" Паскаля Планте.

После просмотров зрителей ждут дискуссии с участием кураторов программы и режиссеров картин из обеих стран.

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Киевскую неделю критики основали в 2017-м для ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными кинокритиками. В этом году состоится с 21 по 27 октября в столичном кинотеатре "Жовтень".

Кроме "Фокус: Украина - Канада", нынешний фестиваль содержит еще три секции. В международной программе представят актуальные ленты из лайнапов главных мировых киносмотров. В рамках тематической ретроспективы "Ноль за поведение" покажут киноклассику о бунте на разных уровнях. В индустриальную секцию "Первый взгляд" войдут студенческие работы, отобранные студентами, изучающими киноискусство. Во время мероприятия эти фильмы будут представлены ведущим продюсерам, отборщикам кинофестивалей и кинокритикам.

Также проведут панельные дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам кинопроцесса.

На открытии состоится церемония награждения ежегодной Национальной премией кинокритиков "Киноколо".

Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Госкино.

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