В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик

Автор: facebook.com Режиссер Екатерина Горностай (у микрофона) получила гран-при 12-го Одесского международного кинофестиваля за драму "Стоп-Земля" о киевских старшеклассниках. В ленте сыграли непрофессиональные актеры, которых постановщица нашла в столичных школах

100 тысяч зрительских просмотров составила общая аудитория 12-го Одесского международного кинофестиваля. Проходил 14-21 августа. Показали 65 фильмов - украинские и зарубежные новинки, а также ретроспективы. Впервые в истории мероприятия единственной конкурсной программой была национальная.

Лауреатом главной награды гран-при по итогам зрительского голосования стала драма режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля". Международное жюри также отметило ленту как лучший полнометражный фильм и за лучшую актерскую работу ансамбля непрофессиональных исполнителей.

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Картина рассказывает об одиннадцатикласснице Маше. Готовится к экзаменам, делится с родителями страхом не поступить в университет, ссорится с младшим братом. Почти не общается со сверстниками, кроме двух лучших друзей. Переписывается с анонимным поклонником в инстаграме. Влюбляется в одноклассника Сашу. В течение сюжета герои дают интервью режиссеру, рассказывая о своих жизнях и переживаниях.

Своими впечатлениями от фильма-победителя и Одесского кинофестиваля с Gazeta.ua поделился кинокритик Юрий Самусенко.

Почему победила "Стоп-Земля"?

- Это что-то радикально новое для украинского кино. Фильм, который точно имеет режиссерское видение. Выглядит наиболее оригинальной и креативной премьерой конкурсной программы. И довольно непредсказуемой. При том, что Екатерина Горностай строит свои работы вокруг не сюжета, а чувств людей, с которыми работает. Говорит, что актерская лаборатория, которую придумала и провела перед съемками, была для нее в какой-то степени важнее самого кино.

Какие чувства доминируют в фильме?

- Это история о школьниках. Для тех зрителей, кто уже не учится - испытывает ностальгию по воспоминаниям о школе. А для сверстников героев это будет близкий, понятный контент. Надеюсь, узнают себя на экране. За два часа хронометража Екатерина Горностай поделила персонажей на разные типы. Каждый из них - совершенно отдельная личность. Режиссер подчеркивает их отличие и индивидуальность с помощью псевдодокументальных интервью. Они отличают ленту от всего, что я смотрел ранее в фильмографии Горностай и на этом фестивале вообще.

Для зрителей старшего возраста, кроме ностальгии, может быть ощущение, что "у меня не было такой классной атмосферы"?

- Такое тоже может быть. Читал посты режиссеров, которые видели ленту. Например, Наталья Ворожбит хвалила и говорила, что узнала свою школу. Но даже если кино вызывает какие-то противоположные ощущения, это понятно. Потому что изображает современную школу. Например, имеет много отсылок на социальные сети, как они интегрируются в жизнь школьников. И что самое интересное, в отличие от многих американских фильмов о взрослении, в "Стоп-Земле" нет осуждения персонажей. Ни в каком виде. Они могут ставить банку, много пить, резать руки, но ты чувствуешь, почему совершают именно такие действия. Тонально и интонационно сделано так, что побуждает понять подростков, а не осуждать или оценивать.

В чем новаторство ленты?

- В работе с непрофессиональными актерами - как сделала их органичными в кадре. Не только их язык, который много хвалили на показе, а сам их вид. За время подготовки в творческой лаборатории подростки привыкли к тому, что будут сниматься в фильме, что камера будет находиться перед ними. В кадре выглядят как настоящий класс. Это пример того, как в украинском кино родился новый метод работы. Когда в течение двух месяцев с исполнителями прорабатывают не столько будущую ленту, сколько их возможность приобщиться к кинопроекту.

Где еще удалось найти режиссерское видение?

- Из всех фильмов национального конкурса, кроме "Стоп-Земли", режиссерское видение нашел только в документалке "Национальный музей" Андрея Загданского. Ленту о Национальном художественном музее Украины надо смотреть на большом экране. Требует масштаба для получения полноценного эффекта. Режиссер наблюдает за монтажом и открытием выставок икон, которые спаслись после уничтожения большевиками Братского монастыря в Киеве, и работ гения авангарда Александра Богомазова. Показывает реконструкцию и деконструкцию объектов искусства. Много всматривается в детали. На ноутбуке их просто не заметишь или не придашь такого значения.

"Национальный музей" - это не какое-то гениальное кино. Но достойный образец созерцательной документалистики, которым занимается, например, Фредерик Уайзман в США. Опыт, который стоит пережить в кинотеатре. Это лучший способ приобщиться к процессу путешествия по залами культурного учреждения. Особенно для тех украинцев, которые не живут в Киеве и не имеют возможности посетить музей. А благодаря фильму не только увидят выставки, но и побывают там ночью. Есть классная сцена, где автомобили проезжают мимо учреждение, и картины освещаются фарами.

Подобного уровня документалистики в отечественном кино я еще не видел. Хотя уже надоела формулировка - такого у нас никогда не было, и вот случилось.

Сейчас используется часто. На нынешнем этапе развития национального кинематографа оправдана?

- Мы же только рождаемся. Хвалим Ворожбит за то, как она работает с диалогами, а Горностай - с актерами. Это нормальный процесс. Просто теперь наконец-то кино появляется больше, чем пять лет назад, когда все называли первым. Сейчас становится качественным. Для кого-то - даже любимым.

Что стоит добавить о других конкурсные работах?

- Неоднородный по качеству конкурс. Из шести полнометражных картин посмотрел четыре. Другие две не настолько крепкие.

"Короли рэпа" Мирослава Латыка - более жанровое, зрительское, массовое кино (17-летний выпускник сельской школы по прозвищу Казан стремится стать известным рэпером и покорить сердце девушки Светы. Ради осуществления мечты готов рискнуть. Вместе с другом соглашаются присоединиться к бандитам, по сюжету. - Gazeta.ua). Немного странно видеть в конкурсе этого мероприятия. Но такое случается.

В ленте "С завязанными глазами" Тараса Дроня мне понравился замысел (боец смешанных единоборств 25-летняя Юля потеряла жениха на Донбассе. Бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободиться от роли вдовы героя войны, по сюжету. - Gazeta.ua). Когда прочитал синопсис, показалось, что будет крутая история. Но когда смотрел, еле ее разглядел. Было обидно за утраченный потенциал. Исполнительница главной роли Марина Кошкина рассказывает, что у нее было три тренера, с которыми занималась шесть дней в неделю. Но выхлоп вышел нулевой.

Что на фестивале запомнилось больше всего?

- Встреча с Даниэлем Брюлем (немецкий актер на Одесском кинофестивале представил свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед", где сыграл гиперболизированную версию себя. - Gazeta.ua). Он уже 20 лет живет в Берлине и рассказал мне о различных барах и клубах, которые посещает. У нас была непринужденная беседа, где он сдает точки, которые советует в своем городе.

Какие внеконкурсные премьеры больше всего поразили?

- Выделю три сильнейшие - "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно, "Легенда о Зеленом рыцаре" американца Дэвида Лоури и "Память" тайца Апичатпонга Вирасетакула. Чувствуется, что их хотели выпустить именно на большом экране, а пандемия отодвинула, поэтому просто ждали своего часа.

Какие показы были самые посещаемые?

- Среди украинских премьер наибольшую аудиторию в течение мероприятия собрала "Стоп-Земля". Приехало много знакомых и коллег Кати Горностай. Было ощущение, будто смотришь кино о друзьях в компании друзей. Это способствовало дополнительному эффекту от фильма.

Зрители одобрительно реагировали на ленту. Создавалось впечатление, будто попал на сеанс блокбастера Marvel в Соединенных Штатах. Люди кричат, смеются, аплодируют.

Среди иностранных новинок самой громкой стал "Титан" (Алексия 10-летней получила травму головы в автокатастрофе. В череп вставили титановую пластину. Взрослой выступает на автошоу с танцами на капотах. Имеет вспышки агрессии. Убивает всех, кто хочет с ней переспать. Ее возбуждают только машины, по сюжету. - Gazeta.ua). Заставил меня снова полюбить кино, потому что оно наконец-то может быть непредсказуемым.

На сеансе собралась более бомондная тусовка, которая пришла посмотреть победителя Каннского кинофестиваля. И быстро начала выходить из-за жестокости на экране. Зрители хлопали тем, кто покидал зал. Пять лет катаюсь сюда. Никогда не видел в Одессе, чтобы выходило так много людей, как на "Титане".

Интересно, что лента получила деньги, в частности, от европейского фонда поддержки кино "Евримаж". Который также присоединился к финансированию отечественных проектов "Носорог" Олега Сенцова, "Редакция" Романа Бондарчука и "Спас" Максима Наконечного. Национальным представителем Украины там является продюсер Владимир Яценко. Хочу у него спросить, был ли одним из тех людей, кто принимал решение профинансировать "Титан". Это классно, если Украина присоединилась к процессу выпуска фильма-обладателя "Золотой пальмовой ветви".

Какой тренд в современном отечественном кино стоит выделить?

- Один парень на обсуждении после показа "Стоп-Земли" сказал, что наконец-то украинское кино поднимается с колен. Думаешь - сколько можно такое говорить? Оно уже встало с колен. Тренда на первенство, пожалуй, уже нет. Есть тренд того, что перестало куда-то тянуться. Например, к европейским стандартам. Вместо этого стало их производить. И это оценивают на международном уровне. В частности, как Катю Горностай отметили в Германии ("Стоп-Земля" получила "Хрустального медведя" за лучший фильм в конкурсной программе подросткового кино Generation 14plus на Берлинском кинофестивале. - Gazeta.ua).

За рубежом уже замечают, что наше качество становится выше. К сожалению, этого не замечают еще Госкино и Совет по господдержке кинематографии, когда дают средства продюсерам на следующий проект.

Те, кто распределяют финансирование, не всегда различают, где качественный проект?

- Да. Я впервые в Одессе сходил на питчинг. Были обычные - проектов на подготовительном этапе производства. А были Work in Progress - проектов, которые уже в разработке, и что-то там снято.

Посетил презентацию фильмов, которые только собирают финансирование. И поразило, как много готовится классных и неординарных лент. Например, в которых война в Донбассе является не просто фоном событий или просят деньги только потому, что в них упоминается война. А когда видим какое-то прямое вовлечение в сюжет или неожиданное переосмысление. Например, интересный взгляд предлагает картина "Донбасс драм-энд-бейс". Донецк будут показывать как субкультурный город, каким он вроде бы все еще является.

Наталья Ворожбит заинтриговала фильмом "Демоны". Заинтересовал, потому что это вроде наша сельская реальность, которую режиссер прошлом году показала в сериале "Поймать Кайдаша", но показанная с еще большим сарказмом и вплетением Гоголя. Ворожбит к этому уже давно шла. Ее часто сравнивают с Гоголем. И вот наконец-то готовит проект, связанный с писателем и мистикой. При этом еще и основанный на реальных событиях. Это история о ее тете, которая вышла замуж за россиянина. Судя по презентации, будет попытка персонифицировать в одном человеке все, что украинцы больше всего не любят и как видят зло, а потом перевернуть это все. Автор пытается копнуть глубже в причины нашего положения. Так же, как сделала в "Плохих дорогах".

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13-й Одесский международный кинофестиваль состоится летом 2022 года.