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воскресенье, 22 августа 2021 22:23

Одесский кинофестиваль объявил победителей

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Одесский кинофестиваль объявил победителей
Мария Федорченко в фильме "Стоп-Земля" играет столичную школьницу, которая готовится к экзаменам и влюбляется в одноклассника. На 12-м Одесском кинофестивале лента получила главную награду Гран-ри. Начало проката запланировано на 4 ноября. Фото: oiff.com.ua

Гран-при 12-го Одесского международного кинофестиваля получила драма режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля". Главный приз вручили по результатам зрительского голосования.

16-летняя Маша учится в киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают друзья Яна и Сеня. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта девушку заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решишься спросить - никогда не узнаешь, или взаимно ли это, по сюжету.

Всего "Стоп-Земля" имеет три награды 12-го ОМКФ. Жюри национального конкурса отметило как "лучший полнометражный фильм" и за "лучшую актерскую работу" - ансамбль непрофессиональных актеров-подростков.

Премьера новинки в театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного собрала аншлаг и завершилась несколькоминутными овациями.

"Показ, который был в Одессе, то зрительское восприятие, которое мы ощутили, и та любовь, которая была мощным лучом от зрителей на всех участников процесса - это было невероятно и это неповторимый опыт", - говорит Екатерина Горностай.

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"Лучшим короткометражным фильмом" стала лента Ольги Журбы "Папины кроссовки".

Статуэткой за "лучшую режиссерскую работу" наградили Никона Романченко по короткометражную картину Leopolis Night.

Специальный диплом жюри достался драме "Соперник" немецкого режиссера Маркуса Ленца.

Дипломы Международной федерации кинопрессы получили "С завязанными глазами" Тараса Дроня - лучший полный метр, и "Папины кроссовки" Ольги Журбы - лучшая короткометражка.

Почетный "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство вручили британскому режиссеру Терри Гиллиаму, который стал специальным гостем фестиваля.

Торжественная церемония закрытия 12-го ОМКФ состоялась под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа.

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В этом году Одесский кинофестиваль проходил с 14 по 21 августа. Показали 65 фильмов. Собрали самые ожидаемые украинские и международные премьеры, а также ретроспективу. Впервые в истории мероприятия главной конкурсной программой стал Национальный конкурс.

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