Фильм говорит о реальности, которую ежедневно касается война - кинокритик

65 фильмов покажут на 12-м Одесском международном кинофестивале. Состоится в течение 14-21 августа.

Нынешнее мероприятие приурочат к 30-летию Независимости. Акцент на отечественное кино.

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- В этом году все кардинально изменилось, - говорит кинокритик, отборщица ОМКФ Ольга Сидорушкина. - Специфика в том, что фестиваль сфокусировался на единой конкурсной программе - национальной. Все внимание будет обращено именно к ней. Поэтому перед нами стоял трудный выбор. Особенно тщательно обсуждали и долго определяли, какое украинское кино хотим показать на большом экране.

На участие в конкурсе подали более 60 полнометражных картин. Попали не все, которые хотелось бы. Но мы выбирали лучшие. Потому что болеем за их успех, хотим ознакомить широкую аудиторию с современным отечественным кинематографом, а также поддержать создателей лент.

Мне кажется, благодаря призу нынешнего Берлинского кинофестиваля драма "Стоп-Земля" привлечет больше внимания, чем другие конкурсанты. Но все участники настолько разные и с большим потенциалом, нельзя предсказать заранее, кто будет самым популярным. Любая премьера потенциально может стать хитом фестиваля.

Ольга Сидорушкина рассказывает о шести фильмов, вошедших в национальный конкурс.

Автор: oiff.com.ua Музыкальную драму "Короли рэпа" презентуют в национальном конкурсе 12-го ОМКФ

"Короли рэпа" - реж. Мирослав Латык, Украина, 2021

Наиболее жанровый фильм в нынешней программе, который заигрывает с массовым кино через музыкальную тематику, элементы комедии и легкость, которая транслируется особенно в начале. Сначала все выглядит как хрестоматийная история 17-летнего парня из провинции, который мечтает стать рэпером и покорить сердце девушки. Но постепенно жанр меняет фокус в более социальное кино, которое рассказывает об актуальных проблемах нашей страны: криминал, сложности взросления в селе и губительные идеалы, которые навязывает масс-медиа.

Одну из ролей в картине исполняет выдающаяся актриса Ирма Витовская, играть рядом с которой не просто, но молодой ансамбль достойно держался возле нее.

Автор: oiff.com.ua Спортивная драма "С завязанными глазами" вошла в национальный конкурс 12-го ОМКФ

"С завязанными глазами" - реж. Тарас Дронь, Украина, 2020

Лента, на которую мы давно ждали и буквально не могли не взять, ведь она была участником секций Film Industry Office и Work in Progress предыдущих Одесских кинофестивалей. Мы видели, как растет и формируется картина. В прошлом году она получила приз за лучший фильм конкурса дебютных и вторых работ "1-2" Варшавского кинофестиваля.

"С завязанными глазами" рассказывает нетипичную для современного украинского кинематографа историю. Это спортивная драма, ключевой темой которой является посттравматический синдром. Главная героиня - 25-летняя профессиональная спортсменка смешанных боевых искусств. Она не была на Донбассе, но также пострадала из-за боевых действий - потеряла жениха, который ушел на фронт. Пережитое заставляет ее бросить спорт и начать новые отношения, чтобы освободиться от роли вдовы героя войны, которую навязывает общество. Исследование ее характера и внутреннего мира говорит о реальности, в которой мы живем, которую так или иначе ежедневно касается война.

Автор: oiff.com.ua Украинская премьера драмы "Стоп-Земля" состоится в национальном конкурсе 12-го ОМКФ

"Стоп-Земля" - реж. Екатерина Горностай, Украина, 2021

Фильм о 16-летней столичной школьнице, которая готовится к экзаменам и влюбляется в одноклассника, в этом году был представлен на Берлинском кинофестивале. Там получил главную награду "Хрустальный медведь" в программе Generation 14plus. Представляет собой еще один необжитый участок для отечественного кинематографа.

"Стоп-Земля" - это история взросления, которую часто сравнивают с американским сериалом "Эйфория". Но я не думаю, что это правильное сравнение. Все же у Екатерины Горностай история более локальная и не только о мире нынешних подростков, но и взрослых. Говоря о молодом поколении, лента использует современную стилистику и приемы, смешивает документальные съемки с игровыми. Это чувственное кино погружения в мир героев.

Режиссер не впервые работает с непрофессиональными актерами, что придает фильму непосредственности и искренности. Настоящие школьники непринужденно передают на экране юность, еще не уверенную в себе. А также знакомое каждому чувство страха от первой попытки чего-то нового. Благодаря сильным актерским работам зрители старшего возраста тоже смогут сопереживать персонажам, почувствуют печаль по времени, когда влюбленность всегда была в воздухе.

Автор: oiff.com.ua Драму "Соперник" представят в национальном конкурсе 12-го ОМКФ

"Соперник" - реж. Маркус Ленц, Германия, Украина, 2020

Драма немца Маркуса Ленца - единственная картина, снятая в копродукции, которая попала в нынешний конкурс. Она отличается своей психологичностью и точным фокусом на персонажах.

"Соперник" - это герметичное и напряженное кино, поглощающее зрителя. История о внутреннем стержне и критических событиях, которые формируют нас как личность. Самое интересное в фильме - нетипичный и одновременно универсальный конфликт, который мог бы произойти в любой стране. История разворачивается вокруг 9-летнего мальчика и его отношений со взрослым человеком - 62-летним вдовцом, с которым живет мать. Их конфликт демонстрирует силу детского характера. Юный актер Елизар Назаренко хорошо справился с ролью и поразил цельностью характера своего героя.

Также в фильме подсвечена актуальная для Украины тема заробитчанства. Этот бэкграунд добавляет сюжету нового содержания.

Автор: oiff.com.ua Документалистика "Национальный музей" попала в национальный конкурс 12-го ОМКФ

"Национальный музей" - реж. Андрей Загданский, Украина, США, 2021

Единственный документальный фильм программы был однозначной кандидатурой. Талантливый режиссер Андрей Загданский не первый раз попадает в конкурс ОМКФ. Его новая лента - на актуальную тему музея. Сейчас разворачиваются дискуссии в разных плоскостях о нашей истории, музеефикации, работе с памятью. Всего этого касается лента. Большой плюс для культурного процесса, ведь украинское искусство требует внимания как никогда.

Загданский документирует работу Национального художественного музея. Подает сложный портрет, где мы видим и работников учреждения, и произведения искусства, и что происходит за кулисами. Ты будто подглядывать за тем, куда тебя обычно не пускают.

Автор не дает комментариев, а наблюдает. Мы слышим прямую речь сотрудников, общающихся о выставках, которые готовят к открытию. Будто бы вместе с ними оказываемся в пространстве НАМУ и узнаем интересные подробности о картинах авангардиста Александра Богомазова, иконах из разрушенного большевиками Киево-Братского монастыря, устройстве музея.

"Национальный музей" - кино с эффектом глубокого погружения. Вдохновляет и вызывает желание узнать больше об истории отечественного искусства. Не только о Богомазове, а вообще о контекстах нашего прошлого.

Автор: oiff.com.ua Фантастика "Пространство" будет представлена в национальном конкурсе 12-го ОМКФ

"Пространство" - реж. Дмитрий Томашпольский, Украина, 2021

История о встрече с НЛО, которая произошла во время карантина 2020 года. Сюжетно этот фильм - самая большая неожиданность, что ожидает зрителей и жюри фестиваля. Украинская фантастика - это большой риск. Но Дмитрий Томашпольский - режиссер, который уже сделал много интересного, и стоит следить, как он дальше развивается. Перед нами - следующий шаг в необычной и загадочной авторской стилистике. Съемки проходили в период весеннего локдауна во время пандемии. Все участники процесса находились в условиях самоизоляции. Снимались дистанционно и общались с постановщиком в режиме онлайн.

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Звездным гостем фестиваля станет немецкий актер, номинант на премии "Золотой глобус" и BAFTA Даниэль Брюль. Известен ролями в фильмах "Гуд бай, Ленин!", "Гонка", "Ультиматум Борна", "Бесславные ублюдки", "Пятая власть", "Первый мститель: Противостояние", а также в сериалах "Алиенист", "Сокол и Зимний солдат". 15 августа представит свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед", в которой воплотил гиперболизированную версию самого себя. Также проведет мастер-класс, в которым откроет Летнюю киношколу 12-го ОМКФ. Вместе с ним выступит продюсер Мальте Грунерт.