Первые жертвы серийной убийцы не вызывают симпатии

Автор: twitter.com Французская актриса Агата Руссель в хорроре "Титан" играет танцовщицу, которая убивает всех поклонников и испытывает сексуальное влечение к машинам. Украинская премьера фильма-победителя Каннского кинофестиваля состоится на Одесском кинофестивале

Фильм ужасов "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно покажут на 12-м Одесском кинофестивале, который пройдет 14-21 августа. Вошел во внеконкурсную программу "Фестиваль фестивалей".

Алексия 10-летней попала в автокатастрофу. Получила травму головы. Ей вставили в череп титановую пластину. Взрослой начала выступать на автошоу с танцами на капотах. Имеет вспышки агрессии. Убивает всех, кто хочет с ней переспать. Ее возбуждают только машины, по сюжету.

Лента в этом году получила "Золотую пальмовую ветвь" - высшую награду Каннского кинофестиваля.

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О новинке рассказывает киновед, программный координатор фестиваля "Молодость" Виктор Глонь.

- Дебютный фильм Джулии Дюкорно "Сырое" о студентке-вегетарианке, которая сталкивается с неконтролируемым желанием поедания сырого мяса, в 2016-м получил в Каннах приз Международной федерации кинопрессы. Следующая работа "Титан" сделала ее второй в истории женщиной-обладательницей "Золотой пальмовой ветви". Оба - боди-хорроры с акцентом на вопросы телесности и гендера, - говорит Глонь.

Как реагировала аудитория на "Титан"?

- Во время каннского показа из-за слишком резких сцен насилия часть зрителей вышли из зала минуты до 20-й. Но в этом ничего страшного. Знаю ленты, которые покидали больше людей. Вообще хуже, когда выходят с фильмов, где ничего не происходит и становится скучно. А острая реакция - это всегда интересно. Удобно затем использовать в маркетинге.

"Титан" - зрелище не для всех. Но когда привыкаешь к жестокости на экране, готов воспринимать все, что происходит дальше. Получаешь историю о принятии и любви. О том, что телесность - это не решающее, но важное. Ведь тело у нас одно, и от него никуда не убежим. С другой стороны, может быть разное.

Атмосфера подобна условности экранизаций комиксов. События разворачиваются быстро. Подается только основная информация без лишних объяснений, на что страдали многие другие премьер Канн.

Главная награда фильма была неожиданной?

- Это то, чего бы хотелось. Сейчас кино часто расфокусированное, повторяющееся. Воспринимаешь или интеллектуально, или с безразличием. Уже все видел и ко всему привык. "Титан" - наоборот. Опыт, который стоит пережить, если выдержать начало. Крепко сшитое авторское произведение, имеющее концентрацию сюжета, персонажей, месседжа. Возвращает к временам, когда фильмы захватывали. Держит внимание от первой до последней минуты. Дает развлечение, а затем рефлексию. Думаю, именно это прежде всего оценил председатель нынешнего жюри, американский режиссер Спайк Ли. "Золотая пальмовая ветвь" этой ленте - немного хулиганский жест, демонстрирующий: "Мы соскучились по настоящему кино".

Главная награда также совпадает с положительными тенденциями движения к гендерному равенству. Начинается несколько вынужденно, но открывает путь для авторов, которым ранее труднее было реализоваться. А сейчас вроде и мода есть, и основания для этого появляются. Обращаем внимание на тех, кто был на заднем плане, а теперь говорит на полную громкость. Интересно слушать, потому что удивляют и вызывают восторг.

Как бы вы описали режиссерский стиль Джулии Дюкорно?

- Она апеллирует к почти животным человеческим эмоциям и инстинктам. Большую роль в творчестве играет телесность. Захватывает на уровне рефлекса, а потом начинаем следить за сложной, философской историей. Подход напоминает фильмы канадца Дэвида Кроненберга. Но женская оптика добавляет непосредственности. Кроненберг - более отстраненный, будто наблюдаем со стороны. Его работы отталкивают. У Дюкорно есть притяжение, которое трудно описать, но затягивает аудиторию. С кем я не говорил о картине, все говорили: "Что это мы такое посмотрели только что? Но было интересно".

Как воспринимается история серийной убийцы на экране? Какие эмоции вызывает?

- Сценарий побуждает сопереживать героине, которая убивает людей. Первые жертвы не вызывают симпатии. Ведут себя так плохо, что зритель не имеет ничего против их смерти. Затем насилие переходит в почти тарантиновскую плоскость абсурда. К тому же сразу понимаем, что это определенная условность истории. Позволяем себе окунуться в мир фильма и проживать события с точки зрения героини. Когда убивает несколько почти случайных людей подряд - это буквально комедийная сцена, в зале все смеются. Проходя этапы привыкания к вымышленной реальности, начинаем комфортно себя чувствовать. После просмотра можем посидеть и подумать, насколько это вообще морально, что словно становимся соучастниками убийств.

Кино вообще призвано ставить нас в неудобные обстоятельства. Действительно хорошее - это не лекция по морали. А попытки выносить на всеобщее обозрение моменты, которые в нашем обществе остаются в тени. Вроде умом и законами делим то черное и белое, но по большому счету человечество до сих пор продолжает эволюционировать. И всегда есть моменты, которые стоит переоценивать по-новому, давать другие оценки устоявшимся понятием.

Какая ключевая тема ленты?

- Речь идет о принятии и себя, и людей, которые нас видят со стороны. Героиня исполняет стриптиз на автомобилях. При этом ждала, когда ее полюбят не за тело, а за то, какой она есть. Хотя какой именно - это загадка. Трудно раскрыть как человека. Удается лишь ближе к завершению. Хотя и не можем полностью отделиться от телесности, нужно сочетание - и тело, и душа. Посыл прост, но артикулированный в необычной форме, производит большее впечатление. Несмотря на чудаковатость, убедительно и оставляет послевкусие. Это признак качественного кино.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 5 августа.

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