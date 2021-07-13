Украинский фильм-призер Берлинале выйдет в прокат - трейлер

Автор: facebook.com Драму о киевских школьниках "Стоп-Земля" будут показывать в кинотеатрах осенью

Украинский фильм-призер 71-го Берлинского международного кинофестиваля "Стоп-Земля" выйдет в прокат осенью.

Драма режиссера Екатерины Горностай рассказывает о 16-летней Маше, которая учится в киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают друзья Яна и Сеня. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта героиню заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решишься спросить - никогда не узнаешь, взаимно ли это, по сюжету.

Мировая премьера состоялась на Берлинале, где лента получила награду "Хрустальный медведь" от юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus как лучший полнометражный фильм. Это одна из самых весомых наград фестиваля и является первой для украинской картины в этой категории.

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В фильме сыграли непрофессиональные актеры-подростки, с которыми в процессе подготовки к съемкам режиссер работала в актерской лаборатории. Главные роли исполнили Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко и Александр Иванов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в прошлом году.

Продюсеры - Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницына. Производство осуществила компания "ЭССЕ Продакшн Хаус" при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Международную промоцию поддержал Украинский институт. Дистрибьютор - "Артхаус Трафик".

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Режиссер и сценарист Екатерина Горностай - выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. "Стоп-Земля" - ее полнометражный дебют. До этого снимала короткометражные работы, среди которых "Поодаль" и "Сирень". Также была соавтором документального фильма "Евромайдан. Черновой монтаж".