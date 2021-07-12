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понедельник, 12 июля 2021 15:23

В Каннах показали драму об украинской гимнастке

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На 74-м Международном Каннском кинофестивале состоялась премьера драмы "Ольга" совместного производства Украины, Швейцарии и Франции. Фильм участвует в конкурсной программе "Неделя критики".

15-летняя украинская гимнастка готовится к Олимпийским играм. Тренировочные сборы проходят в Швейцарии. В это время на родине спортсменки начинается Евромайдан. Ее мать-журналистка активно участвует в Революции достоинства, по сюжету.

Для французского режиссера Эли Граппа "Ольга" - дебютный полный метр.

"В конце 2015-го я был одним из режиссеров документального фильма об оркестре, - рассказывает Эли Грапп. " Героиней была украинская скрипачка, приехавшая в Швейцарию перед Евромайданом. Меня глубоко взволновало ее настроение. Была расстроена, просматривая фоторепортажи из революционного Киева.

Я увидел связь между различными мотивами, которые привлекли меня в первом фильме о балете. Показать страсть тинейджера, ее силу и внезапный конфликт между личным и коллективным. Исследовать потенциальную связь между географическими и личными границами. Сделать фильм об изгнании с героиней, разрывающейся между несколькими вариантами своей принадлежности и сталкивающейся с геополитикой. Как она примирит личные желания с течением истории? Считаю, что и сегодня это универсальный вопрос".

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"Подходя к событиям Евромайдана, я общался с украинцами: режиссером Артемом Юрченко, социологом Юлией Шукан, продюсером Сашей Чубко. Для изображения Евромайдана использовали только видео с телефонов участников событий, а также работы документалистов из "Вавилон`13". Меня поразила телесная мощь, коллективная решимость, упорство, которые излучают эти кадры".

Автор: Фото: Facebook
  Украино-швейцарский фильм "Ольга" участвует в конкурсной программе "Неделя критики"
Украино-швейцарский фильм "Ольга" участвует в конкурсной программе "Неделя критики"

Основную часть фильма сняли в учебном заведении для швейцарских спортсменов-олимпийцев, расположенном вблизи города Биль.

"Это открытое узкое плато, где зима очаровывает, но и вызывает тревогу. В фильме кадры с Евромайдана переплетены с этой тихой первозданной природой. Это противостояние спортивной вымышленной истории и политического документального кино - именно то, что мизансцена пытается передать в фильме", - продолжает режиссер.

"Также мы снимали в Киеве и немецком Штутгарте".

"Посещал Украину около 15 раз за три года, пока шла разработка фильма. Я помню вечер 20 февраля 2018-го, мероприятия в честь памяти погибших на Майдане. Пошел туда с подругой, режиссером Машей Кондаковой, и пообщался с несколькими людьми. Сильные эмоции от воспоминаний об этом моменте: печаль и напряжение, марш, который сопровождают сотни полицейских.

Также мне запомнился финальный день съемок в Киеве, в 2020 году, со всей украинской командой. Тогда день рождения праздновала исполнительница главной роли Анастасия Будяшкина - гимнастка высокого уровня, которая вложила в фильм много личного".

74-й Каннский международный кинофестиваль проходит с 6 по 17 июля. Жюри основного конкурса возглавляет американский режиссер Спайк Ли. В программе "Специальные показы" состоялась премьера документального фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабин Яр. Контекст ".

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