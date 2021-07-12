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В прокат выходит фильм о нелегальном проникновении украинцев на российский Байконур

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Автор: 86PROKAT
 

50 км по пустыне преодолели Дмитрий Громов и Ангел Ангелов, чтобы нелегально проникнуть на засекреченную территорию космодрома Байконур. Им удалось наблюдать запуск ракеты "Союз". На основе своего путешествия они отсняли документальный фильм "Байконур. Вторжение". 5 августа фильм выходит в прокат в Украине.

Хотя космодром находится в Казахстане, на территории Байконура до сих пор действует законодательство Российской Федерации. Громов и Ангелов рисковали попасть на 20 лет в российской тюрьме за шпионаж и разглашение государственной тайны, если бы они попались на глаза военным.

"Это исследование человеческой природы через призму невероятного происшествия. А также это мечта. Мечта увидеть и заснять с нелегальной точки то, что не под силу каждому. Увидеть воочию запуск настоящей ракеты, исследовать советские космические корабли и, конечно, снять документальное приключенческое кино," ‒ говорит режиссер ленты Ангел Ангелов.

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Автор: 86PROKAT
 

Премьера фильма состоялась в октябре прошлого года на кинофестивале "Kharkiv MeetDocs". Лента получила приз зрительских симпатий и установила рекорд по количеству просмотров. На международном кинофестивале документального кино "Артдокфест" картина получила особое упоминание жюри "За амбициозную идею, рискованное решение и блестящий результат".

Автор: 86PROKAT
 

Космодром Байконур ‒ первый и крупнейший в мире космодром. Он стал одним из символов космического противостояния СССР и США в течение "холодной войны". Его построили в 1955 году в Казахстане. Именно здесь впервые на свете запустили человека в космос, Юрия Гагарина, на корабле "Восток-1". После распада СССР, Россия взяла в аренду Байконур до 2050 года.

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Дата
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