Netflix выпустит аниме-сериалы по мотивам "Лары Крофт" и "Кинг Конга"

2018-го Лару Крофт сыграла оскароносная шведка Алиссия Викандер.Съемки проходили в южноафриканском Кейптауне. Фото: Pinterest

На стриминговом сервисе Netflix выйдут анимационные сериалы в жанре аниме по фильмам "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и "Кинг Конг".

В основу первого ляжет серия игр Tomb Raider, а именно трилогия, которая завершилась 2018-го выходом Shadow of the Tomb Raider. В основу второго - фильм "Конг: Остров черепа".

Оба мультсериала разработает студия Legendary, которая создавала для Netflix фильм "Энола Холмс" и сериал "Затерянные в космосе". Анимацию создаст Powerhouse Animation.

Сценарист мультика "Лара Крофт" - Таша Хо, ответственная за будущий приквел "Ведьмак: Происхождение крови". "Кинг Конгом" займется Брайан Даффилд, который создал "Дивергент, глава 2: Инсургент".

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Также на этой неделе вышел трейлер фильма "Годзилла против Конга", который недавно назвали одним из самых ожидаемых фильмов этого года.

Последний фильм о Ларе Крофт вышел в 2018-м. Тогда ее воплотила 29-летняя оскароносная Алисия Викандер. Как рассказала актриса в одном из интервью, ее постоянно преследовало ощущение соперничества с Анджелиной Джоли, которая играла эту роль до нее. Алисия призналась, что во время съемок всячески пыталась превзойти именитую голливудскую актрису.

Американский режиссер Роберт Родригес создаст анимационный сериал по мотивам фильма "От заката до рассвета". Снял этот фильм 1996 года по сценарию Квентина Тарантино. Роли исполняли Тарантино, Джордж Клуни, Харви Кейтель и Сальма Хайек.