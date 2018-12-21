Netflix снял интерактивный фильм по сериалу "Черное зеркало"

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
2 Просмотров: 3051
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 945
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1926
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 918
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1071
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 702
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4140
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2223
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4203
Фото
Все фото
5
30
7
8
9
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Музыкант Сергей Бабкин сыграл охранника в новой комедии
Музыкант Сергей Бабкин сыграл охранника в новой комедии
Актер &quot;Дизель шоу&quot; впервые вышел на сцену после ДТП
Актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после ДТП
Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней
Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней
Видео
Все видео
Показали, как во дворце английских королей поют "Щедрик"
Показали, как во дворце английских королей поют "Щедрик"
Вышел трейлер новой украинской комедии
Вышел трейлер новой украинской комедии
Без Уилла Смита, но с Тором в главной роли - появился трейлер новых "Людей в черном"
Без Уилла Смита, но с Тором в главной роли - появился трейлер новых "Людей в черном"
Лучшие украинские премьеры 2018-го, которые стоит посмотреть
Лучшие украинские премьеры 2018-го, которые стоит посмотреть
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 945
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 918
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1521
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1269
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
воскресенье, 23 декабря 2018 21:45

Netflix снял интерактивный фильм по сериалу "Черное зеркало"

  Комментировать
Netflix снял интерактивный фильм по сериалу &quot;Черное зеркало&quot;
Выйдет фильм по сериалу "Черное зеркало". Фото: The Verge

Создатели британского научно-фантистичного сериала "Черное зеркало" выпустят полнометражный фильм накануне выхода 5 сезона шоу.

Лента будет называться "Бармаглот" (Bandersnatch) в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Стране Чудес", пишет The Wrap.

Ранее поклонники шоу считали, что так будет называться первая серия нового сезона.

"Бармаглот" будет интерактивным фильмом общей продолжительностью 312 минут (более 5 ч.). В определенный момент зритель сможет сам выбирать дальнейшее развитие событий. Хронометраж одноразового просмотра составит около 90 мин.

Фанаты сериала обнаружили и возможен синопсис фильма: юный программист разрабатывает игру по мотивам фэнтези-повести. Очень скоро реальность и виртуальный мир перемешиваются и приводят к неожиданным последствиям.

Новый сезон сериала "Черное зеркало" должен выйти 28 декабря на Netflix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Культовый сериал "Беверли-Хиллз" появится на экранах

"Черное зеркало" - сериал-антиутопия, который показывает взаимное влияние людей и современных технологий. Каждый его эпизод рассказывает отдельную историю с новыми героями. Прошлый сезон "Черного зеркала" вышел в декабре 2017-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Netflix снял интерактивный фильм по сериалу "Черное зеркало"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Американские астронавты достигли орбиты Луны

Киевлянин построил самолет-гигант

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 50883
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 25653
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 24168
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 15777
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 11448
Культура
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
5
 Просмотров: 630
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 24186
Ежемесячно музей Корсаков в Луцке посещают более 2,5 тыс. человек
Ежемесячно музей Корсаков в Луцке посещают более 2,5 тыс. человек
 Просмотров: 180
Показали трейлер политической драмы "Брекзит"
Показали трейлер политической драмы "Брекзит" Просмотров: 153
Показали, как во дворце английских королей поют "Щедрик"
Показали, как во дворце английских королей поют "Щедрик"
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
7
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
6
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
6
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
2
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Голосов: 956
Голосование Историю жизни кого из украинских музыкантов вы бы хотели увидеть в художественном фильме?
  • Владимир Ивасюк
  • Игорь Билозир
  • Андрей Кузьменко, "Скрябін"
  • Гайтана
  • Руслана
  • Оксана Хожай
  • Владимир Бебешко
  • Вика Врадий
  • Сергей Кузьминский, "Брати Гадюкіни"
  • Василий Гонтарский, Вася Club
  • ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua