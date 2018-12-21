Netflix снял интерактивный фильм по сериалу "Черное зеркало"

Выйдет фильм по сериалу "Черное зеркало". Фото: The Verge

Создатели британского научно-фантистичного сериала "Черное зеркало" выпустят полнометражный фильм накануне выхода 5 сезона шоу.

Лента будет называться "Бармаглот" (Bandersnatch) в честь персонажа стихотворения Льюиса Кэрролла из "Алисы в Стране Чудес", пишет The Wrap.

Ранее поклонники шоу считали, что так будет называться первая серия нового сезона.

"Бармаглот" будет интерактивным фильмом общей продолжительностью 312 минут (более 5 ч.). В определенный момент зритель сможет сам выбирать дальнейшее развитие событий. Хронометраж одноразового просмотра составит около 90 мин.

Фанаты сериала обнаружили и возможен синопсис фильма: юный программист разрабатывает игру по мотивам фэнтези-повести. Очень скоро реальность и виртуальный мир перемешиваются и приводят к неожиданным последствиям.

Новый сезон сериала "Черное зеркало" должен выйти 28 декабря на Netflix.

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"Черное зеркало" - сериал-антиутопия, который показывает взаимное влияние людей и современных технологий. Каждый его эпизод рассказывает отдельную историю с новыми героями. Прошлый сезон "Черного зеркала" вышел в декабре 2017-го.