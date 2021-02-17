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среда, 17 февраля 2021 11:39

Netflix представила тизер нового сериала по мотивам Dota 2

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Netflix представила тизер нового сериала по мотивам Dota 2
Производство сериала происходит в сотрудничестве с разработчиком Dota 2. Фото: Valve

25 марта 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix состоится премьера аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам культовой видеоигры Dota 2.

На официальном сайте Dota 2 уже вышел 1-й видеоанонс.

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Производство сериала происходит в сотрудничестве с компанией Valve, которая является разработчиком Dota 2. В ближайшее время в специальной секции клиента игры должно появиться больше сведений о проекте.

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Один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", сценарист Дэн Гармон, работает над комедийным мультсериалом по мотивам древнегреческой мифологии.

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17
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