Netflix представила тизер нового сериала по мотивам Dota 2

Производство сериала происходит в сотрудничестве с разработчиком Dota 2. Фото: Valve

25 марта 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix состоится премьера аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам культовой видеоигры Dota 2.

На официальном сайте Dota 2 уже вышел 1-й видеоанонс.

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Производство сериала происходит в сотрудничестве с компанией Valve, которая является разработчиком Dota 2. В ближайшее время в специальной секции клиента игры должно появиться больше сведений о проекте.

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Один из создателей анимационного сериала "Рик и Морти", сценарист Дэн Гармон, работает над комедийным мультсериалом по мотивам древнегреческой мифологии.