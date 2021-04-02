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пятница, 02 апреля 2021 00:45

Netflix переделал известную детскую сказку

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Netflix переделал известную детскую сказку
Про двух сводных сестер Золушки сделают анимационный мюзикл на Netflix. Фото: Pinterest

На Netflix выйдет анимационный мюзикл по сказке "Золушка". Будет называться Steps.

Мачеха завидует красоте падчерицы, делает из нее прислугу и называет Золушкой. Та живет на чердаке, ходит в лохмотьях и терпит издевательства двух сводных сестер. Дружит только с мышами и домашними животными. Однажды всех девушек королевства приглашают на бал к принцу. Он влюбляется в Золушку, по сюжету.

В мюзикле на Netflix речь будет идти не о главной героине, а ее двух сводных сестрах. Принц их не замечает, поэтому они отправляются в путешествие. Понимают, что сценарий идеальных сказок им не подходит, должны выбрать другой.

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"Это история глазами злодеев. Наши сводные сестры - это пара девушек-азиаток, которые попадают в сказочный мир. В конце концов достигают своей настоящей мечты, хоть на них давит все королевство. Эта история резонирует и важна, особенно в свете ужасных последних событий азиатского сообщества", - говорит режиссер Элис Цу.

Сценарий напишет Рики Линдхоум, над сюжетом и песнями будут работать Линдхоум и Кейт Микуччи.

Disney создал новую Plus Size Золушку. В книге "Если туфелька подойдет" худая принцесса превратится в пышнотелую. История новой бодипозитивной Золушки выйдет 2021-го.

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