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вторник, 24 сентября 2019 15:29

Немецкий историк рассказал, что нужно Путину

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Автор: facebook.com
  С Путиным невозможно найти примирение
С Путиным невозможно найти примирение

Беседа с немецким историком Карлом Шлегелем состоялась в рамках 26-го Book Forum во Львове.

Во время встречи обсуждали вызовы перед Украиной. В 2016-м в киевском издательстве "Дух і літера" вышел сборник очерков Шлегеля о городах нашей страны "Украинский вызов. Открытие европейской страны". А в 2018-м - книга "Археология коммунизма" о советской повседневности, бессмысленности и опасности ее явлений.

"Была ли Украина на ментальной карте Европы, чтобы ее туда вернуть?" - спрашивает историка телеведущий Вадим Карпьяк.

"На Западе многие думают о маленьких проблемах, а забывают о главных. Одна из них - в Украине, - говорит Шлегель. - Ваше государство отсутствовало на ментальной карте Европы до Революции достоинства. Вас воспринимали как часть Российской империи.

Украина - это Европа в миниатюре. Нет другой страны, где сочетается так много разных языков, культур, религий. Сейчас важно создать ее стабильную картину. Не нужно дискутировать о европейском характере Украине - это и так ясно. Это скорее проблема на Западе - понять, что сюда стоит приезжать и что-то делать, что это интересная и фантастическая земля.

Сейчас Украина - самое острое место, потому что здесь война, которая вернулась в Европу. До сих пор многие на Западе не хотят воспринимать, что два часа полета из Берлина - боевые действия.

Россия - страна с имперскими традициями. Не найдет для себя будущее, если не распрощается с ними. Путин продолжает свою игру. Ему нужна агрессия, внешний и внутренний враг. Потому что не представляет, как осуществить модернизацию своей страны. В России есть огромные проблемы, но он не решает ни одной из них. С Путиным невозможно найти примирение. В России есть другие силы, стоит смотреть на них".

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На Book Forum презентовали книгу "Визия Украины 2030". Рассказывает о том, каким будет мир через 10 лет и какое место в нем может занять Украина.

26-й Львовский форум издателей проходил 18-22 сентября. В более чем 30-ти локациях города состоялось 820 презентаций, дискуссий, творческих встреч.

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