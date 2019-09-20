Жадан: Я ужаснулся. Все - русскоязычное

Фото: Валерий Шмаков

В рамках 26-го Book Forum говорили о волонтерстве и о культурных экспансии в Украине, в частности на Донбассе. Писатели Сергей Жадан и Андрей Курков рассказали о проекте "Восток читает", который начали вместе с Украинским институтом книги, и о библиотеках в прифронтовой полосе.

"Летом 2014-го, когда украинские войска начали освобождать оккупированные территории Донбасса, ездил туда общаться с гражданским населением. До войны вся культурная жизнь была сосредоточена в Донецке и Луганске. Люди требовали интеграции в художественную жизнь. Шел в местные библиотеки, организовывал презентации и встречи писателей, где с радостью принимали книги, которые привозил с собой. Мы собирали книги и возили их на Донбасс целыми автобусами, - рассказывает Сергей Жадан. - В этом не было необходимости, но с моей стороны это был жест солидарности. "Мы с вами, мы вас поддерживаем". После создания Института книги начали думать, как нашу деятельность совместить. Это все вылилось в прошлогоднем проекте "Восток читает".

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"Когда мы приехали в Славянск с проектом в университетскую библиотеку, был аншлаг. Первые ряды занимали солдаты, волонтеры и добровольцы, все остальные - жители города. Те, кто ходили на встречи, - люди, которые имеют проукраинскую позицию. Те, кто их избегает, конечно, "исповедует" сепаратизм. Последний раз с чтениями мы были в январе в Счастье. Там был несколько другой опыт, - рассказывает Андрей Курков. - Пришли люди в балаклавах. Говорили, что важно, чтобы их не видели на встрече, но благодарили за работу и событие. Конечно они были из вражеского лагеря. Книга сближает. Если плохие дороги, - спасает книга. Если книги нет, - то и дороги не спасут".

Автор: Валерий Шмаков Андрей Курков

"Ходит неофициальная информация о том, что будет сокращена финансовая поддержка от государства для Института книги и книгоиздания. Конечно, это вопрос беспокоит библиотекарей, что здесь, что на Донбассе. Они говорят об этом не стремясь собственного обогащения, а из идейных позиций. Потому средства, выделяемые из государства, идут на увеличение и обновление фонда библиотек. Мой опыт общения с библиотекарем в Донбассе показывает, как сфера может поменять мировоззрение людей, как может продвинуть их в развитии и понимании идей. Очень приятно наблюдать, как из типичных районных книгохранилищ они превращаются в культурные центры, куда приходят общаться простые люди. Они превращаются в место дискуссий и клубов по интересам.

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Типичный библиотекарь в прифронтовой линии - человек в возрасте, часто женщина. Которая работала там еще до войны. Осталась там и сейчас. Учится работать с грантодателями, с авторами и мецинатамы, адаптируется под современние экономические и политические течения. Иначе твоя библиотека никому не нужна. Моя любимая - в городе Дружковка. Ее превратили в невероятный культурный центр. Библиотекари не только обновили фонд, они зделали более 40 кружков для взрослых и детей. Есть даже занятия аэробики для пенсионеров. Или в библиотеке в Станице Луганской, которая была в 500 метрах от сепаратистов, просто собирались люди, чтобы поговорить-подумать. Наведывался туда часто. Взглянул в фонды, спросил, что выписывают. Это была "Новая Газета", "Комсомольская правда в Украине", "Бульвар". Все русскоязычное. Ужаснулся, и подписался им "Украинская неделя", журнал "Страна", Газета по-украински. Вот они до сих пор зачитывают эти издания в "дырок". И думают в другом направлении", - говорит Жадан.

Автор: Валерий Шмаков Сергей Жадан

"Та библиотека находится почти сразу у реки и перехода на линии разграничения. На одной из стен была мозаика, икона. Снайперы стреляли по ней, тренировались. 6 месяцев во время активных боевых действий не было электричества. Местные сходились туда, читали при свечах. На полгода библиотека стала Ноевым ковчегом, прибежищем от войны. Когда электричество вернули, люди снова вернулись к телевидению. Печальное явление. Но библиотеки - это те места, которые могут стать площадками для дискуссий и образовательними центрами. Поэтому важно их поддерживать ", - дополнил рассказ Курков.

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