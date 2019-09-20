Впервые издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет

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Во Львове на Book Forum презентовали книгу "Видение Украины 2030". Подготовили издание специалисты Украинского института будущего. Работали над ним два года.

Работа рассказывает о том, каким будет мир в 2030 году, какое место в нем может занять Украина.

Также в книге показано, как будут развиваться большинство сфер нашей жизни: экономика, политика, национальная безопасность, цифровизация, образование, медицина и т.

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"Мы уже много лет работаем над стратегией Украины до 2030 года, - говорит Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего. - Пытаемся объяснить, какой должна быть государственная политика и шаги, чтобы мы действительно вышли на желаемый уровень развития. Чтобы сформировать видение того, куда мы придем, организовывали круглые столы профессионалов. Поэтому в шутку автор этой книги - это народ ".

Важно для устойчивого развития то, чтобы научиться планировать на много лет вперед.

"В Украине горизонт планирования будущего - это три года, если больше, то уже не очень верят в такое будущее. В Америке или Китае этот горизонт достигает на 30 лет вперед. Поэтому мы также стараемся для Украины сделать планировку будущего на долгий срок. Еще мы хотим, чтобы украинцы начали верить в свое будущее. Ситуация очень плохая особенно среди молодежи, большинство которой видит свое будущее за рубежом ".

Украинский институт книги на Форуме издателей во Львове презентовал программу реализации государственной политики в книжной сфере. Участники рассказали о ситуации с книгоизданием в Украине и о том, какие меры следует принимать для популяризации чтения.