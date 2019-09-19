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четверг, 19 сентября 2019 08:25

Какой будет поддержка государства в книжной сфере
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На Форуме издателей во Львове рассказали, как бороться с нечтением украинцов
Фото: Оксана Княжик
На Форуме издателей во Львове рассказали, как бороться с нечтением украинцов
На Форуме издателей во Львове рассказали, как бороться с нечтением украинцов
На Форуме издателей во Львове рассказали, как бороться с нечтением украинцов
На Форуме издателей во Львове рассказали, как бороться с нечтением украинцов

Украинский институт книги на Форуме издателей во Львове презентовал программу реализации государственной политики в книжной сфере.

Участники рассказали о ситуации с книгоизданием в Украине и о том, какие меры следует принимать для популяризации чтения.

"Институт был создан для того, чтобы воплощать государственную политику в сфере книгоиздания, - говорит директор УИК Александра Коваль. - Каждый второй украинец ни разу не посещал библиотеку или книжный магазин. Но чтение книг улучшает здоровье. В среднем исследования показывают, что те, кто читает, живут на два года дольше. Также книги защищают от стресса, развивают доброту и эмпатию. Поэтому то, что у нас так мало читают - это ключевая проблема, над которой работает УИК. Стараемся сделать книги более доступными, мотивируем людей к чтению, формируем коммуникации, чтобы популяризировать чтение. Библиотеки мало обеспечены новыми книгами, а именно они вызывают интерес. Поэтому государство должно сотрудничать с местными властями в этом плане ".

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Украина начинает наращивать потенциал по экспорту интеллектуального контента.

"Для решения проблемы нечтения УИК планирует реализовать три программы: поддержки и развития чтения, программа "Украинская цифровая библиотека", программа пополнения фондов публичных библиотек. В то же время государство должно поддерживать пополнение фондов школьных библиотек, реформировать библиотечную отрасль, увеличить количество магазинов, стимулировать увеличение качественной продукции на рынке, повысить платежеспособный спрос. Проблемы рынка следует решить, потому что в Украине он не сформирован как таковой, нас нет на мировой книжной карте ".

Чтение надо поддерживать, развивать и поощрять.

"Украина должна изучать, заимствовать и адаптировать под свои нужды тот зарубежный опыт, который есть, - говорит Анастасия Евдокимова, начальница отдела продвижения чтения. - Например, итальянская программа "Культурный бонус" заключается в том, что каждый год те итальянцы, которые достигают 18 лет, получают от государства 500 евро на культурные нужды. В наших планах ближайшая разработка национальной стратегии развития культуры на обще национальном и локальном уровнях. На общем - это конкурсы, фестивали, премии. Надо к этому привлекать издателей, сотрудничать с Министерством образования. Также будет акция "Библиотеки полны людей". Приглашаем провести день в библиотеке и написать об этом в соцсетях с хэштегом "день в библиотеке". За год наши акции охватывают около 15 миллионов посетителей и эти цифры растут ".

Писателей, которие будут писать о Львове обеспечат временным жильем. Резиденцию обустраивают во Львове, на улице Ивана Франко, неподалеку от музея Дом Франка.

Автор: Оксана Княжик
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