"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова

Тамара Гундорова: "Есть тенденция преуменьшать достижения прошлых веков и сводить всю культуру к сельской. Мол, западная урбанистическая, а украинская – рустикальная, и это ее проклятие. Это упрощенный взгляд. Сельская традиция в Украине – одна из самых мощных и интересных в мире". Фото: Тарас Подолян

В украинских постколониальных реалиях политика и культура тесно связаны. Младшее и среднее поколения украинцев создает современные художественные проекты европейского уровня. Следует бороться с упрощением украинской культуры и стереотипами о ее "сельскости".

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"Говорят, что это проклятие Украины – политиками становятся писатели, – отмечает она. – Многие шестидесятники пошли в политику. Были ли они эффективными – вопрос. Политика и культура – взаимосвязаны. Особенно – в украинских реалиях. Страна должна преодолевать колониальную зависимость, иметь право голоса в мире".

Народный рух создали члены Союза писателей и Института литературы Академии наук. Но политика – сфера не только эмоций, но и ума и знания.

"Кроме национальной идеи, нужен политический опыт. Это могут дать те, кто его изучает и знает, как использовать", – утверждает ученая.

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В современной Украине много возможностей для развития культуры, отмечает Гундорова.

"Младшее и среднее поколения готовы брать на себя большие цели, способны осуществлять проекты на мировом уровне. Есть возможность проталкивать современное. Как, например, проект Nova Opera (формация молодых украинских художников, которая создает новые жанры – опера-реквием, опера-цирк, опера-балет. Устраивает музыкально-театральные перформансы и экспериментирует с нетипичными музыкальными и сценическими решениями. – Gazeta.ua). Или музеи современного искусства. Такой открылся во Львове", – рассказывает она.

Серьезной проблемой является желание видеть нашу культуру в облегченном варианте – ориентация на успешность, упрощенность, нежелание поднимать глубокие вопросы, считает ученая.

"Есть тенденция преуменьшать достижения прошлых веков и сводить всю культуру к сельской. Мол, западная урбанистическая, а украинская – рустикальная, и это ее проклятие. Это упрощенный взгляд. Сельская традиция в Украине – одна из самых мощных и интересных в мире. С ней созвучна латиноамериканская культура, перекликается французская. Сейчас в школы продвигается опасная ассоциация – что вся украинская литература является литературой плача и страдания, в ней нет культа успеха. Это тоже упрощение, которое искажает большой опыт. Шевченко писал не только о страдании. За его творчеством стоит большая индивидуальность, а не село. Надо ценить нашу оригинальность", – уверяет она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

Учредительный съезд Народного Руха Украины за перестройку завершился 10 сентября 1989 года в Киеве. Возникла самая большая политическая организация, которая сыграла определяющую роль в демонтаже коммунистической системы в Украине. Рух сплотил людей разных убеждений – как некоторых коммунистов, так и националистов. Всех объединяла национальная демократическая идея.