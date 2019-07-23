Назвали самый кассовый фильм всех времен

Автор: imdb.com Крис Эванс играет супергероя Капитана Америку в фильмах франшизы Киновселенная Marvel. "Мстители: Завершение" - 22-я лента серии. Побила рекорд кассовых сборов

Американский супергеройский фильм "Мстители: Завершение" от режиссеров Энтони и Джо Руссо и киностудии Marvel Studios стал самым кассовым фильмом в истории кино. Собрал в мировом прокате $2,790 млрд - 71,5 млрд грн. Обошел предыдущего лидера - "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Эту сумму "Мстители: Завершение" собрали за 12 недель проката. Премьера состоялась 25 апреля.

Мстители отправляются на поиски камней бесконечности. Пытаются вернуть всех живых существ, уничтоженных титаном Таносом, и побороть его, по сюжету.

"Аватар" занимал первое место в списке самых успешных в течение десятилетия. Его кассовые сборы составляют $2,789 млрд. Вышел в 2009 году, был в прокате 34 недели.

"Завершение" является продолжением прошлогодней ленты "Мстители: Война бесконечности", четвертой картиной о команде Мстителей и 22-ой во франшизе Киновселенная Marvel. Это предпоследняя часть трех фаз киносерии, объединенных в историю под названием "Сага бесконечности". Стартовала в 2008-м с фильма "Железный человек". Заключительная лента саги - "Человек-паук: Вдали от дома" - вышла 4 июля.

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Ныне 5 из 10 самых кассовых фильмов всех времен - это картины по комиксам Marvel. Кроме "Мстителей: Завершения", в десятку также входят "Мстители: Война бесконечности" - $2,048 млрд, "Мстители" - $1,518 млрд, "Мстители: Эра Альтрона" - $1,405 млрд, "Черная пантера" - $1,346 млрд. Киновселенная Marvel - самая успешная киносерия в истории. В общем собрала $22,4 млрд.