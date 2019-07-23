Обладатель двух "Оскаров" сыграет знаменитого охотника на вампиров

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2205
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 666
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1108
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1584
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5589
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7659
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3231
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17011
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Фото
Все фото
8
19
4
6
4
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Яркое шоу и пение на русском: как прошло выступление 30 Seconds to Mars
Яркое шоу и пение на русском: как прошло выступление 30 Seconds to Mars
Фестиваль упрямого духа &quot;Тарас Бульба&quot;: что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины
Фестиваль упрямого духа "Тарас Бульба": что стоит знать о старейшем рок-фесте Украины
Видео
Все видео
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
Появился заключительный трейлер второй части "Оно"
Появился заключительный трейлер второй части "Оно"
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
На ОМКФ назвали лучшие украинские фильмы
На ОМКФ назвали лучшие украинские фильмы
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 855
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2214
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2781
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 801
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 13:39

Обладатель двух "Оскаров" сыграет знаменитого охотника на вампиров

  Комментировать
Автор: variety.com
  Магершала Али получил роль полувампира Блэйда в одноименном фильме студии Marvel
Магершала Али получил роль полувампира Блэйда в одноименном фильме студии Marvel

Американский актер Махершала Али сыграет главную роль в фильме "Блэйд" об охотнике на вампиров на основе комиксов Marvel. Об этом сообщил глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги на фестивале поп-культуры Comic-Con International в Сан-Диего, США.

Настоящее имя Блэйда - Эрик Брукс. Он получеловек-полувампир. Мстит кровопийцам за смерть своей матери, которую укусили во время беременности. Вооруженный мечом из титанового сплава, стреляет из пистолета-пулемета серебряными пулями. Имеет все способности вампира - сверхчеловеческую силу, скорость, ловкость и выносливость. Но не обременен их слабостями - не боится света, чеснока, серебра. Испытывает жажду крови, но преодолевает ее с помощью особой сыворотки. Также Блэйд стареет, как и обычный человек, в отличие от практически бессмертных вампиров.

Лента "Блэйд" войдет во франшизу Киновселенная Marvel. Выйдет на экраны не раньше 2022-го - в рамках пяти фазы киносерии. По словам Кевина Файги, Махершала Али сам обратился в студию Marvel с идеей картины. Это произошло после того, как в феврале актер получил свой второй "Оскар" за роль в фильме "Зеленая книга".

Это третья роль Али в проектах по мотивам комиксов Marvel. В 2016-м он сыграл антагониста Корнелла Стоукcа в первом сезоне сериала "Люк Кейдж" на стриминг-сервисе Netflix, а в прошлом году озвучил Аарона Дэвиса в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители элиты не позволили пианисту есть с ними в одном зале

Фильм "Блэйд" станет перезапуском персонажа на большом экране. Трилогия о нем выходила с 1998-го по 2004 год. Титульную роль исполнил Уэсли Снайпс.

Блейд впервые появился в 1973-м в десятом выпуске хоррор-серии комиксов "Гробница Дракулы".

Махершала Али является лауреатом двух премий "Оскар" - за ленты "Лунный свет" и "Зеленая книга". Также играл в фильме "Алита: Боевой ангел", сериалах "Карточный домик" и "Настоящий детектив". В этом году журнал Time внес актера в список 100-а самых влиятельных людей в мире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обладатель двух "Оскаров" сыграет знаменитого охотника на вампиров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 43076
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 40761
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 35379
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 35375
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 35165
Культура
Indiewire назвали лучшие фильмы десятилетия
Indiewire назвали лучшие фильмы десятилетия Просмотров: 27
Космонавты увидели таинственные явления на Венере
Космонавты увидели таинственные явления на Венере
 Просмотров: 63
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
8
 Просмотров: 99
Ленни Кравиц призывает ценить лето
Ленни Кравиц призывает ценить лето Просмотров: 90
Лука Гуаданьино снимет молодежный сериал
Лука Гуаданьино снимет молодежный сериал Просмотров: 18
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
Голосов: 379
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua