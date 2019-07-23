Обладатель двух "Оскаров" сыграет знаменитого охотника на вампиров

Автор: variety.com Магершала Али получил роль полувампира Блэйда в одноименном фильме студии Marvel

Американский актер Махершала Али сыграет главную роль в фильме "Блэйд" об охотнике на вампиров на основе комиксов Marvel. Об этом сообщил глава киностудии Marvel Studios Кевин Файги на фестивале поп-культуры Comic-Con International в Сан-Диего, США.

Настоящее имя Блэйда - Эрик Брукс. Он получеловек-полувампир. Мстит кровопийцам за смерть своей матери, которую укусили во время беременности. Вооруженный мечом из титанового сплава, стреляет из пистолета-пулемета серебряными пулями. Имеет все способности вампира - сверхчеловеческую силу, скорость, ловкость и выносливость. Но не обременен их слабостями - не боится света, чеснока, серебра. Испытывает жажду крови, но преодолевает ее с помощью особой сыворотки. Также Блэйд стареет, как и обычный человек, в отличие от практически бессмертных вампиров.

Лента "Блэйд" войдет во франшизу Киновселенная Marvel. Выйдет на экраны не раньше 2022-го - в рамках пяти фазы киносерии. По словам Кевина Файги, Махершала Али сам обратился в студию Marvel с идеей картины. Это произошло после того, как в феврале актер получил свой второй "Оскар" за роль в фильме "Зеленая книга".

Это третья роль Али в проектах по мотивам комиксов Marvel. В 2016-м он сыграл антагониста Корнелла Стоукcа в первом сезоне сериала "Люк Кейдж" на стриминг-сервисе Netflix, а в прошлом году озвучил Аарона Дэвиса в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

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Фильм "Блэйд" станет перезапуском персонажа на большом экране. Трилогия о нем выходила с 1998-го по 2004 год. Титульную роль исполнил Уэсли Снайпс. Блейд впервые появился в 1973-м в десятом выпуске хоррор-серии комиксов "Гробница Дракулы". Махершала Али является лауреатом двух премий "Оскар" - за ленты "Лунный свет" и "Зеленая книга". Также играл в фильме "Алита: Боевой ангел", сериалах "Карточный домик" и "Настоящий детектив". В этом году журнал Time внес актера в список 100-а самых влиятельных людей в мире.