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вторник, 26 октября 2021 21:19

Настоящий ОМОН и избегание черного цвета: неожиданные факты о новом сезоне "Юрчишиных"
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В юмористическом сериале "Юрчишины" обыгрывают семейные проблемы и ситуации. Отец с сыном не находят общий язык, потому что сын – полицейский, а отец – преступник. Дочь пытается наладить личную жизнь и воспитывает 14-летнего сына, а тот мечтает стать рэпером.

Сегодня телеканал ICTV покажет продолжение комедийной ленты. Для Gazeta.ua собрали неожиданные факты о премьере.

1. Главу семьи сыграл Георгий Делиев, а сына-полицейского – Владимир Канивец. Актер признавался, что после первого сезона родные его переименовали в Юрчишина в телефонной книге.

2. В новом сезоне Юрчишины будут жить в своей квартире. Но за кадром – переехали в новый павильон с совершенно новыми декорациями, потому что старые не сохранились. Но интерьер полностью воспроизведен.

Покажут новый сезон юмористического сериала "Юрчишины"
Фото: предоставлено пиар-менеджером
Покажут новый сезон юмористического сериала "Юрчишины"
Покажут новый сезон юмористического сериала "Юрчишины"
Покажут новый сезон юмористического сериала "Юрчишины"
Покажут новый сезон юмористического сериала "Юрчишины"

3. В сериале снимался настоящий ОМОН. Спецназовцы в полном обмундировании отыграли захват преступников. Также в сериале использовали настоящее оружие, но не приведенное в боевую готовность.

4. Первый сезон вышел два года тому назад. За это время сменились актеры. В частности, Святослав Жмурко, играющий внука. С подростка он стал взрослым, снял брекеты и сменил прическу на реперские косы. Но по сюжету герои продлят жизнь без долгой паузы.

5. Создатели сериала пытались избежать черного цвета на съемках. Поэтому стены в сериальных локациях выкрасили в яркие оттенки, а героям подбирали разноцветные наряды.

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6. Самые эффектные образы подготовили для Ольги Сумской, сыгравшей мать. Ее героиня вернулась из Италии, поэтому носит широкополые и широкополые шляпы, яркие платья и модные костюмы.

Детективный минисериал "Брюс" - это история о таксисте и миллионере, которые пытаются спасти похищенных сыновей. Боевик, состоящий из четырех серий, показали на канале ICTV 14 октября - в День защитников и защитниц.

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26
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