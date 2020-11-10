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суббота, 14 ноября 2020 18:00

Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
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Актриса Лариса Руснак в приключенческом комедийном сериале "Казаки. Абсолютно лживая история" исполняет роль ворожки Оксаны. Ленту покажут на канале ICTV
Фото: ICTV
Лариса Руснак в сериале "Казаки. Абсолютно лживая история" играет Оксану. Андрей Исаенко (справа) воплотил ее сына Назара. Вступил в ряды казаков с ранних лет. За время военных походов заслужил авторитет на Сечи
Лариса Руснак в сериале "Казаки. Абсолютно лживая история" играет знахарку Оксану. Пробирается на Сечь, чтобы лечить казаков. Крестьянского парня Ивана (справа) воплотил Юрий Дяк

Сняли приключенческий комедийный сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" об украинском казачестве. Выйдет 17 ноября на телеканале ICTV. Содержит 12 серий.

Действие происходит в конце XVI века. Главный герой - воспитанный шляхтичем крестьянский парень Иван. Крадет драгоценности у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Оказывается, он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости российской власти. Царь отправляет на поиски грабителя своего лучшего воина - охотника на людей Федора. Скрываясь от преследователя, Иван теряет украшение, которое попадает на Запорожскую Сечь. Решает стащить сережку у казаков. Задача осложняется тем, что на Хортице приближаются перевыборы кошевого атамана, по сюжету.

Лариса Руснак в сериале сыграла знахарку и гадалку Оксану. Она - мать авторитетного казака Назара. Актриса рассказала Gazeta.ua о своей роли и поделилась подробностями о кино.

Что вам нравится в вашей героини?

- Когда задумывается один образ, а во время работы меняется. Героиня приобретает какие-то свои черты, в зависимости от того, кто исполняет роль. Потом и режиссер уже по-другому воспринимает образ. Например, совсем не ожидали, что моя Оксана будет биться. И вдруг во время съемок придумали, что буду защищать родной дом, когда село Краснополье захватывают поляки.

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В боевой сцене я отбивалась от захватчиков лопатой. Ставили без долгих репетиций и предыдущих постановок, без дублеров. Что такое опасность для украинской женщины? Сразу во время съемки решили, что был бы крутой повтор в фильме, если бы Оксана показала воинственность. Я люблю выполнять трюки, танцевать, участвовать в боях, поэтому для меня это было как подарок. На съемочной площадке не знали, что я согласилась бы на такие сцены, поэтому, наверное, и избегали этого в сценарии.

Сначала думали, что у вас будет более спокойный образ?

- Обычно мать - это тихая женщина. Хотя Оксана - знахарка и гадалка, имеет дело с травами, то и темперамент соответствующий. Отчаянная, хитрая, таинственная. Всю жизнь опекала двух сыновей, заботилась о них. Потому что муж давно погиб от руки русского боярина. В конечном итоге вышел объемный образ настоящей украинки, которая может все - драться, любить, лечить.

Что переносите от себя к героине?

- Себя. Мы всегда думаем, что хорошие. А как доходит до дела, проявляется то, что не ожидаешь. Конечно, я в жизни не бьюсь. Хотя была близка к этому, когда моего еще маленького сына в школе обидел отец одноклассника. Это был первый класс, ребенок после уроков надел, как он думал, серую куртку. Оказалось, что это была не его одежда. Сыну сказали, что украл. А он воспитывался в театре, не ходил в садик, и эти привычные вещи для него были обидными. Пришел домой с глазами, полными слез. В тот момент поймала себя на том, что превращаюсь в какое-то животное. Думала, что не просто разорву человека, который мог так высказаться, а из него будет пепел. В школу надо было идти минут 15, а показалось, что мгновенно перескочила это расстояние одним шагом. Когда зашла в класс, тот мужчина сразу начал извиняться и оправдываться, что все хорошо. То ли я была такого цвета, то ли он почувствовал, что ему не поздоровится. Любая мать может быстро стать воинственным зверем, когда надо защитить ребенка.

Какие интересные ситуации были во время съемок?

- Каждая сцена приносит что-то интересное и даже неожиданное. Как-то мне пришлось курить настоящий табак, хотя я в жизни этого не делаю. У моей героини при себе всегда есть люлька. Оксана разбирается в травах и может выкуривать будь то злые духи, будь то плохие мысли. Даже по тексту есть сцена, когда сын обращается ко мне с упреком: "Мама, вы снова накурили!" А я говорю: "Это для духов, чтобы вывести из дома нечистую силу".

Что еще необычного приходилось делать?

- Для украинки, пожалуй, все привычно. Лечит, хитрит, спасает сыновей, даже пробирается на Сечь, чтобы их защитить. Туда вообще женщинам нельзя было приходить, а моя героиня благодаря сообразительности находит способы тайком попасть к казакам. И подраться в кадре я не против. Интересно было бы на лошадях по степи погонять. Надеюсь, попробую во втором сезоне. Уже предупредила продюсеров и постановщика трюков, чтобы для меня также готовили экшен-сцены.

Это сериал о корнях, крови, славном Казачестве. То, что нам сейчас нужно. Смотреть на нашу историю и жизнь, а не на ту с*аную Рашу.

Какие отношения сложились на площадке?

- Похожие на семейные. Это совсем другая атмосфера, чем когда-то царила на съемках. Раньше, когда я работала над российскими проектами, туда приезжали актеры-россияне с такими носами задранными. Пренебрежительные, наглые, противные. А сейчас все свои, между нами нет никаких понтов друг перед другом. Со съемочной группой ранее пересекалась, поскольку все работаем вместе в сфере кино. А актеры мне знакомы с работы в театре.

Чем прежде всего может быть интересен сериал?

- Героями, которые нам так нужны. Идут к цели, не теряя чести, чувства справедливости. К сожалению, мое поколение воспитывалось в советские времена, были лишены своих героев. Был Ванька дурак, а мы село. Поэтому такие проекты важны.

Это запутанная история с непредсказуемыми поворотами, интригами и движениями от персонажей, которые совсем не ждешь. А главное, у каждого есть величественные мотивы. Все верны своей идее, семье и ради нее готовы свернуть горы. Как главный герой Иван, который ради спасения матери из плена проходит путь испытаний.

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Роль Ивана исполнил Юрий Дяк, а Назара - Андрей Исаенко. Имели по три тренировки в день - с каскадерами, в тренажерном зале и верховая езда. Учились стрелять из лука, метать ножи и сражаться на саблях.

В сериале также снялись Остап Ступка, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Михаил Кукуюк. Режиссер - Александр Березань. Бюджет - около 33 млн грн. Создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Съемки длились полгода летом и осенью 2019-го. Проходили на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогове, в Голосеевском лесу, на Киевском водохранилище, в Хотинской крепости, в Букском каньоне. Сцены на Сечи снимали на Хортице и в столичных павильонах. Для фильма сшили 160 комплектов костюмов.

За несколько месяцев до съемок купили и выдрессировали быка Семена. По сценарию, живет у сечевого повара, который испытывает на нем различные настойки.

Саундтрек написал композитор Никита Моисеев. Также будут звучать песни фолк-рок-группы Kozak System, участники которой сыграли казаков-музыкантов в средневековом селе.

"Как и "Пираты Карибского моря", это веселая и жизнеутверждающая вымышленная история, которая корнями уходит в реальные события и литературу, - говорит генеральный продюсер Оксана Иванюк. - Мы хотели донести мысль, что Украине важно сохранить независимость и собственную идентичность. Два наших героя проходят разные пути. Иван, сначала бабник, авантюрист и жулик, ищет мать, а фактически находит свои корни, идентичность. Назар из наивного казака постепенно становится мудрым политиком. У нас не исторический сериал, а костюмированный приключенческий экшен. Нет привязки к конкретным личностям. А костюмы и оружие - это стилизация под XVI-XVII века".

Премьера ленты "Казаки. Абсолютно лживая история" состоится 17 ноября в 21:30 на ICTV.

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