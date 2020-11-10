Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"

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Сняли приключенческий комедийный сериал "Казаки. Абсолютно лживая история" об украинском казачестве. Выйдет 17 ноября на телеканале ICTV. Содержит 12 серий.

Действие происходит в конце XVI века. Главный герой - воспитанный шляхтичем крестьянский парень Иван. Крадет драгоценности у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Оказывается, он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости российской власти. Царь отправляет на поиски грабителя своего лучшего воина - охотника на людей Федора. Скрываясь от преследователя, Иван теряет украшение, которое попадает на Запорожскую Сечь. Решает стащить сережку у казаков. Задача осложняется тем, что на Хортице приближаются перевыборы кошевого атамана, по сюжету.

Лариса Руснак в сериале сыграла знахарку и гадалку Оксану. Она - мать авторитетного казака Назара. Актриса рассказала Gazeta.ua о своей роли и поделилась подробностями о кино.

Что вам нравится в вашей героини?

- Когда задумывается один образ, а во время работы меняется. Героиня приобретает какие-то свои черты, в зависимости от того, кто исполняет роль. Потом и режиссер уже по-другому воспринимает образ. Например, совсем не ожидали, что моя Оксана будет биться. И вдруг во время съемок придумали, что буду защищать родной дом, когда село Краснополье захватывают поляки.

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В боевой сцене я отбивалась от захватчиков лопатой. Ставили без долгих репетиций и предыдущих постановок, без дублеров. Что такое опасность для украинской женщины? Сразу во время съемки решили, что был бы крутой повтор в фильме, если бы Оксана показала воинственность. Я люблю выполнять трюки, танцевать, участвовать в боях, поэтому для меня это было как подарок. На съемочной площадке не знали, что я согласилась бы на такие сцены, поэтому, наверное, и избегали этого в сценарии.

Сначала думали, что у вас будет более спокойный образ?

- Обычно мать - это тихая женщина. Хотя Оксана - знахарка и гадалка, имеет дело с травами, то и темперамент соответствующий. Отчаянная, хитрая, таинственная. Всю жизнь опекала двух сыновей, заботилась о них. Потому что муж давно погиб от руки русского боярина. В конечном итоге вышел объемный образ настоящей украинки, которая может все - драться, любить, лечить.

Что переносите от себя к героине?

- Себя. Мы всегда думаем, что хорошие. А как доходит до дела, проявляется то, что не ожидаешь. Конечно, я в жизни не бьюсь. Хотя была близка к этому, когда моего еще маленького сына в школе обидел отец одноклассника. Это был первый класс, ребенок после уроков надел, как он думал, серую куртку. Оказалось, что это была не его одежда. Сыну сказали, что украл. А он воспитывался в театре, не ходил в садик, и эти привычные вещи для него были обидными. Пришел домой с глазами, полными слез. В тот момент поймала себя на том, что превращаюсь в какое-то животное. Думала, что не просто разорву человека, который мог так высказаться, а из него будет пепел. В школу надо было идти минут 15, а показалось, что мгновенно перескочила это расстояние одним шагом. Когда зашла в класс, тот мужчина сразу начал извиняться и оправдываться, что все хорошо. То ли я была такого цвета, то ли он почувствовал, что ему не поздоровится. Любая мать может быстро стать воинственным зверем, когда надо защитить ребенка.

Какие интересные ситуации были во время съемок?

- Каждая сцена приносит что-то интересное и даже неожиданное. Как-то мне пришлось курить настоящий табак, хотя я в жизни этого не делаю. У моей героини при себе всегда есть люлька. Оксана разбирается в травах и может выкуривать будь то злые духи, будь то плохие мысли. Даже по тексту есть сцена, когда сын обращается ко мне с упреком: "Мама, вы снова накурили!" А я говорю: "Это для духов, чтобы вывести из дома нечистую силу".

Что еще необычного приходилось делать?

- Для украинки, пожалуй, все привычно. Лечит, хитрит, спасает сыновей, даже пробирается на Сечь, чтобы их защитить. Туда вообще женщинам нельзя было приходить, а моя героиня благодаря сообразительности находит способы тайком попасть к казакам. И подраться в кадре я не против. Интересно было бы на лошадях по степи погонять. Надеюсь, попробую во втором сезоне. Уже предупредила продюсеров и постановщика трюков, чтобы для меня также готовили экшен-сцены.

Это сериал о корнях, крови, славном Казачестве. То, что нам сейчас нужно. Смотреть на нашу историю и жизнь, а не на ту с*аную Рашу.

Какие отношения сложились на площадке?

- Похожие на семейные. Это совсем другая атмосфера, чем когда-то царила на съемках. Раньше, когда я работала над российскими проектами, туда приезжали актеры-россияне с такими носами задранными. Пренебрежительные, наглые, противные. А сейчас все свои, между нами нет никаких понтов друг перед другом. Со съемочной группой ранее пересекалась, поскольку все работаем вместе в сфере кино. А актеры мне знакомы с работы в театре.

Чем прежде всего может быть интересен сериал?

- Героями, которые нам так нужны. Идут к цели, не теряя чести, чувства справедливости. К сожалению, мое поколение воспитывалось в советские времена, были лишены своих героев. Был Ванька дурак, а мы село. Поэтому такие проекты важны.

Это запутанная история с непредсказуемыми поворотами, интригами и движениями от персонажей, которые совсем не ждешь. А главное, у каждого есть величественные мотивы. Все верны своей идее, семье и ради нее готовы свернуть горы. Как главный герой Иван, который ради спасения матери из плена проходит путь испытаний.

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Роль Ивана исполнил Юрий Дяк, а Назара - Андрей Исаенко. Имели по три тренировки в день - с каскадерами, в тренажерном зале и верховая езда. Учились стрелять из лука, метать ножи и сражаться на саблях. В сериале также снялись Остап Ступка, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Михаил Кукуюк. Режиссер - Александр Березань. Бюджет - около 33 млн грн. Создан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Съемки длились полгода летом и осенью 2019-го. Проходили на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогове, в Голосеевском лесу, на Киевском водохранилище, в Хотинской крепости, в Букском каньоне. Сцены на Сечи снимали на Хортице и в столичных павильонах. Для фильма сшили 160 комплектов костюмов. За несколько месяцев до съемок купили и выдрессировали быка Семена. По сценарию, живет у сечевого повара, который испытывает на нем различные настойки. Саундтрек написал композитор Никита Моисеев. Также будут звучать песни фолк-рок-группы Kozak System, участники которой сыграли казаков-музыкантов в средневековом селе. "Как и "Пираты Карибского моря", это веселая и жизнеутверждающая вымышленная история, которая корнями уходит в реальные события и литературу, - говорит генеральный продюсер Оксана Иванюк. - Мы хотели донести мысль, что Украине важно сохранить независимость и собственную идентичность. Два наших героя проходят разные пути. Иван, сначала бабник, авантюрист и жулик, ищет мать, а фактически находит свои корни, идентичность. Назар из наивного казака постепенно становится мудрым политиком. У нас не исторический сериал, а костюмированный приключенческий экшен. Нет привязки к конкретным личностям. А костюмы и оружие - это стилизация под XVI-XVII века". Премьера ленты "Казаки. Абсолютно лживая история" состоится 17 ноября в 21:30 на ICTV.