"Насчет абстракции мне задают два вопроса. Зачем это нужно и разве я сам так не могу" - искусствовед Диана Клочко

Фото: Марина Непыйвода

В Киево-Могилянской бизнес-школе презентовали проект "Века украинской абстракции". На первой ознакомительной выставке "Диалог времени" представили десять произведений украинских художников-абстракционистов XX и XXI веков.

"Фактически начинаем с чистого листа. В сфере исследования и популяризации украинского искусства существует много пробелов. В частности, относительно украинской абстракции, - рассказывает продюсер проекта, издатель Константин Кожемяка. - Эту тему будем исследовать вместе с искусствоведом Дианой Клочко. Нашим первым положительным опытом сотрудничества была книга "65 украинских шедевров".

Начинаем разговор об истории украинской абстракции с камерной выставки. 5 марта откроется масштабная экспозиция в столичном музее Шевченко. Там покажем оригиналы известных художников из коллекций художественного музея и коллекции Игоря Дьяченко, хранящейся в Мыстецком Арсенале, и произведения современных художников. Осенью большая выставка планируется в Луцком музее. Будет учтен региональный контент. В мае 2021 на основе исследований, выставок и дискуссий хотим издать книгу "Века украинской абстракции". Должна быть изложена популярно для украинских читателей. Прежде всего для тех, кто опасается заходить на территорию искусства, не имеет опыта и знаний. Включать примеры работ из разных городов, музеев и частных коллекций. Чтобы сформировалось четкое осознание, что украинское искусство и культура вписаны в мировой контекст. Осенью 2021 планируем презентацию этой книги и выставку во Львове.

На самом деле писать абстракцию гораздо труднее чем фигуратив. Если изображен человек, животное или натюрморт - это сразу понятно. А вот оценить абстракцию сложнее. Здесь есть свои законы колористики, конструкции, ритма. Выставки и книга - импульс дать человеку возможность мыслить метафизически. Понять, что не все можно разложить по полочкам, рассчитать формулами. Надо "насмотреться", воспитать вкус и взгляд.

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"На протяжении всей моей карьеры лектора истории искусства насчет абстракции мне задают два вопроса. Зачем это нужно и разве я сам так не могу. За этим стоит страшное раздражение относительно существования этого большого направления. Его непонимание, - рассказывает медиа-куратор проекту, искусствовед Диана Клочко. - Меня это задевало. У нас столько прекрасных абстрактных произведений в музеях и коллекциях. Но они не являются публичными. Скорее каким-то вкраплением. Абстракция будто выпадает из украинского искусства. Но существовала целый век, имеет уникальную историю.

Первым считается абстрактный рисунок Василия Кандинского на каталоге выставки в одесском салоне Владимира Издебского в 1910 году. Украинская абстракция в своей основе прикладная. Сценография, оформление, фактически был выход в дизайн. Но в советское время это прервали. Абстракцию украинские художники писали весь ХХ век. Кроме Второй мировой и 1930-х, когда многих убили. В советские времена это было неофициальное искусство. Воспитывало субъективное мышление. Часто художники совмещали несколько направлений. Например, Григорий Гавриленко - оформитель книг, график, живописец и одновременно у него гениальные абстракции. Надо рассказывать об этой нашей истории. Напомнить о художниках, показать произведения, собрать их под одной обложкой.

В абстракции выделила пять категорий: "цвет", "конструкция", "свет", "пауза", "ритм". У каждого из художников-то доминирует. Число пять имеет символическое значение - это как пять пальцев на руке.

Во время проекта будем исследовать, что такое украинская абстракция. Например, россияне называют свою абстракцию нефигуративной живописью. Мы будем искать, чем отличается наша. Для меня это образовательный компонент. Все представители этого направления были учителями. Александра Экстер, Александр Богомазов, Казимирир Малевич, Василий Кандинский. Карл Зверинский, Григорий Гавриленко. Нам еще надо украинскую абстракцию выделить из авангарда. Посмотреть как на традицию. И как она продолжается в современных художников.

Экспозицию формировал художник Петр Бевза. Отобрал пять пар художников-абстракционистов XX и XXI веков, каждая из которых иллюстрирует определенную категорию. Это Вадим Меллер и Петр Лебединец, Александр Хвостенко-Хвостов и Николай Журавель, Александр Богомазов и Петр Бевза, Александра Экстер и Назар Билык, Любовь Попова и Василий Бажай.

"Несколько месяцев искал пары. Чтобы произведения современных художников соответствовали выбранным работам и категориям, - объясняет Петр Бевза. - Все оригиналы начала ХХ века покажем на выставке в музее Шевченко. Здесь они экспонируются в виде репродукций. А произведения современных художников - большого формата. Хотел, чтобы они были написаны в разное время независимости Украины. Есть и 1993-го, и 2019-го.

Выставка "Диалог времени" продлится до 3 марта.

Книга "65 украинских шедевров" Дианы Клочко посвящена истории отечественного искусства от VII века до 1990 года, получила премию им. Юрия Шевелева и "ЛитАкцент" 2019 года. "Книга связывает наше художественное пространство в одну сплошную линию, - говорит литературный критик Богдана Романцова. - Автор не предлагает окончательного, неоспоримого канона, но свидетельствует о полноте процесса. Так искусно подсвечивает отдельные эпизоды, что мне показалось: "Вот наконец мы достигли европейского уровня ". Поняла, что на самом деле мы вполне в мировом контексте. Просто продолжаем находиться в ситуации незнания. В то же время ни на минуту не возникает ощущения, что тебя учат. Эта книга - доверительный разговор на равных.