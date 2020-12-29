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вторник, 29 декабря 2020 20:29

Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
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Алек Болдуин в фильме "Тень"
Алек Болдуин в фильме "Тень"

Фильм "Тень" (1994) Рассела Малкэхи - старый и добрый фэнтези-боевик, который можно просмотреть зимними вечерами. Качество и атмосферу гарантирует кинообозреватель Марьяна Янкевич.

"Этот фильм поразил меня в детстве. Именно тогда я начала интересоваться фэнтези, совмещенным с боевиками. Сам образ Тени - это первый супергерой, который появился на экранах в моей жизни. "Супермен"на меня почему-то не имел такого влияния, как Тень. Так как Тень ближе к людям, он вроде как реальный человек, который получил какой-то определенный дзен в Тибете и начал бороться с преступниками. Этот персонаж также воплощает борьбу с самим собой. Он раньше был злодеем, сейчас он хороший, и он все еще борется со злодеем в себе. Использует свою злую силу на добрые дела.

Фильм имеет очень крутые спецэффекты, как на 1994 год. Помню, когда я выходила из наркоза после кесарева сечения, первой вспомнила почему-то сцену из "Тени": узоры на коврике, которые выходят за пределы самого коврика и начинают двигаться.

Этот фильм, если смотреть его сейчас, довольно наивный, но он невероятно эстетично красивый, аристократичный. Персонажи все красивые, с лоском, нямки. И все это в жанре нуара.

Фильм сделан по лекалу супергеройского фильма: герой сталкивается со злом. Он сначала слабый, а затем его побеждает. И эта концовка идеальна. Я хочу, чтобы так и было во всех суперегеройских фильмах. Мне не надо других окончаний.

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Очень люблю музыку в этом фильме. Музыка для меня - чуть ли не самый важный инструмент создания атмосферы фильма. Ты будто входишь в гипноз под ее влиянием", - рассказала Марьяна Янкевич.

Фильм "Тень" снят по одному из романов американского писателя и иллюзиониста Уолтера Брауна Гибсона о Человеке-Тени, который вершит справедливость в Нью-Йорке и сажает за решетку преступников. Романы и комиксы об этом персонаже, который мог растворяться в тени и умел пользоваться гипнозом, были достаточно популярными в Америке в 1930-х и в 1940-х годах.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
29
декабря

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