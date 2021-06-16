Национальная кинопремия проигнорировала фильм о Шевченко-самурае - кинокритик

Актер Роман Луцкий в фильме "Бесславные крепостные" сыграл Тараса Шевченко. С помощью пистолетов и самурайского меча пытается спасти из неволи возлюбленную. Одновременно пишет "Кобзарь" и в перерывах между схватками зачитывает строки из стихов. Фото: facebook.com

Украинская киноакадемия незаслуженно обошла вниманием комедийный приключенческий боевик "Бесславные крепостные" режиссера Романа Перфильева.

Так считает кинокритик Денис Буданов. Поделился впечатлениями от результатов пятой Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Церемония вручения проходила в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Действие "Бесславных крепостных" происходит в 1844-м. 30-летний Тарас Шевченко знакомится с самураем, который попал на территорию Украины, спасаясь от преследования японского феодала. Учит крепостного восточным боевым искусствам. Вдвоем имеют должны в дом местного помещика, чтобы освободить девушку поэта, по сюжету.

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"Это самая крутая украинская жанровая лента за время Независимости. Увидеть Кобзаря самураем - никто не ожидал. Особенно в противовес байопику "Тарас. Возвращение" в стиле скучного советского кино.

У нас подобное, как сделал Перфильев, практически не снимают. А здесь все сошлось. Ныне покойный продюсер Юрий Минзянов за плохое не брался.

Вижу снобистское отношение со стороны профессионалов. Удивлен, что у "Бесславных крепостных" так мало номинаций. Должны были бы попасть в "лучший фильм". А дали только одну награду - за грим.

Зато голосовали за историческую картину "Толока" - ужасную попытку снять этнику. Пожалуй, только из-за имени режиссера Михаила Ильенко, которого все знают. Смотреть тяжело. Разве что иностранцам показывать в ночных программах на кинофорумах. Ничего не поймут, но насладятся безумием на экране", - говорит Буданов.

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"Лучшим фильмом" нынешней Национальной кинопремии "Золота дзиґа" стала драма Валентина Васяновича "Атлантида". Описывает 2025 год, после окончания войны с Россией. По сюжету, Донбасс вернулся в состав Украины, но из-за экологической катастрофы территория непригодна для жизни. В общем определили лауреатов в 23 номинациях.